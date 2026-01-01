Jenkins je vodeći svjetski open-source poslužitelj za automatizaciju, kojem vjeruju milijuni razvojnih timova za pokretanje cjevovoda kontinuirane integracije i kontinuirane isporuke. S više od 1.800 dodataka, Jenkins se integrira s gotovo svakim alatom u modernom razvoju softvera — od Gita i GitHub-a do Docker-a, Kubernetes-a, AWS-a i šire.

Samostalno hostiranje Jenkinsa na vlastitom VPS-u daje vam namjenske resurse za izgradnju bez naplate po minuti, bez ograničenja vremena izvršavanja i potpunu kontrolu nad vašim okruženjem za izgradnju. Instalirajte bilo koji SDK, kompajler ili ovisnost koji vaši projekti zahtijevaju bez nailaska na ograničenja platforme.