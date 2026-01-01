Postavite Jenkins instalacijom jednim klikom.
Poslužitelj za automatizaciju otvorenog koda za izgradnju CI/CD cjevovoda s 1.800+ integracija dodataka.
Odaberite VPS plan za Jenkins
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Jenkins
Jenkins je vodeći svjetski open-source poslužitelj za automatizaciju, kojem vjeruju milijuni razvojnih timova za pokretanje cjevovoda kontinuirane integracije i kontinuirane isporuke. S više od 1.800 dodataka, Jenkins se integrira s gotovo svakim alatom u modernom razvoju softvera — od Gita i GitHub-a do Docker-a, Kubernetes-a, AWS-a i šire.
Samostalno hostiranje Jenkinsa na vlastitom VPS-u daje vam namjenske resurse za izgradnju bez naplate po minuti, bez ograničenja vremena izvršavanja i potpunu kontrolu nad vašim okruženjem za izgradnju. Instalirajte bilo koji SDK, kompajler ili ovisnost koji vaši projekti zahtijevaju bez nailaska na ograničenja platforme.
Jenkins ključne značajke
Pipeline kao kod
Definirajte CI/CD radne tijekove u Jenkinsfileu kontroliranom verzijama, čineći vašu automatizaciju ponovljivom i pregledivom uz vaš aplikacijski kod.
1.800+ dodataka
Integrirajte Jenkins s GitHubom, GitLabom, Dockerom, Kubernetesom, AWS-om, Slackom i praktički bilo kojim alatom o kojem ovisi vaš razvojni tijek rada.
Distribuirane izgradnje
Raspodjela izrada na više agenata za paralelno izvršavanje značajno skraćuje vrijeme povratnih informacija na velikim skupovima testova.
Kontrola pristupa na temelju uloga
Upravljajte timskim pristupom s detaljnim dopuštenjima, podržavajući LDAP, Active Directory, OAuth i SAML pružatelje provjere autentičnosti.
Zakazane i pokrenute izrade
Pokrenite izrade prema cron rasporedima, Git webhookovima, dovršecima uzvodnih poslova ili ručnim odobrenjima kako bi odgovarali bilo kojem tijeku rada izdavanja.
Zašto pokrenuti Jenkins na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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