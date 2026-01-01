Haven je aplikacija za osobno bloganje otvorenog koda izgrađena na Ruby on Railsu za pisce koji žele privatni prostor za dijeljenje s prijateljima i obitelji, a ne s javnim internetom. Nema samoregistracije, nema oglasa, nema praćenja i nema algoritamskog feeda — samo ljudi kojima kreirate račune mogu čitati vaše objave.

Samostalno hostiranje Havena na vlastitom VPS-u drži vaše unose u dnevnik, fotografije i popis pretplatnika u potpunosti pod vašom kontrolom, s markdown editorom, ugrađenim RSS čitačem i smanjenjem veličine slika optimiziranim za čitanje pri niskoj propusnosti.