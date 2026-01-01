Postavite Haven jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Privatna samostalno hostirana platforma za bloganje za osobne dnevnike, obiteljske novosti i pisanje koje se dijeli samo s ljudima koje pozovete.
Odaberite VPS plan za Haven
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Haven
Haven je aplikacija za osobno bloganje otvorenog koda izgrađena na Ruby on Railsu za pisce koji žele privatni prostor za dijeljenje s prijateljima i obitelji, a ne s javnim internetom. Nema samoregistracije, nema oglasa, nema praćenja i nema algoritamskog feeda — samo ljudi kojima kreirate račune mogu čitati vaše objave.
Samostalno hostiranje Havena na vlastitom VPS-u drži vaše unose u dnevnik, fotografije i popis pretplatnika u potpunosti pod vašom kontrolom, s markdown editorom, ugrađenim RSS čitačem i smanjenjem veličine slika optimiziranim za čitanje pri niskoj propusnosti.
Haven ključne značajke
Privatno prema zadanim postavkama
Nema samostalne prijave, što znači da samo pozvani čitatelji mogu vidjeti vaše objave, fotografije i komentare — idealno za obiteljske blogove i osobne dnevnike.
Markdown uređivač
Pišite objave u Markdownu s pregledom uživo, ugrađenim slikama, videozapisima i zvukom prikazanim izravno unutar uređivača.
Ugrađeni RSS čitač
Pratite druge Haven blogove i javne objave izravno s vaše nadzorne ploče, bez zasebnog čitača objava.
Privatni RSS feedovi
Svaki pozvani čitatelj dobiva osobni autentificirani RSS URL tako da se može pretplatiti u bilo kojem čitaču feedova bez javnog izlaganja vašeg bloga.
Povoljan za propusnost
Učitane slike automatski se smanjuju, a sučelje dolazi bez JavaScript okvira, tako da stranice ostaju brze na sporim mrežama.
Prilagodljiva tema
Umetnite prilagođeni CSS i fontove izravno iz administracije kako bi odgovarali vašem osobnom stilu bez forkanja baze koda.
Zašto pokrenuti Haven na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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