Odoo je sveobuhvatan open-source paket za poslovno upravljanje koji koristi preko 10 milijuna korisnika u 120 zemalja. Njegov modularni dizajn omogućuje vam da počnete s aplikacijama koje trebate — CRM, računovodstvo, inventar, e-trgovina ili upravljanje projektima — i proširite se kako vaše poslovanje raste, sve iz jednog jedinstvenog sučelja.

Samostalno hostiranje Odoo-a na vašem VPS-u eliminira troškove pretplate po korisniku, čuva sve vaše poslovne podatke pod vašom kontrolom i daje vam slobodu instaliranja prilagođenih modula i integracija bez ograničenja. Ovaj predložak uključuje PostgreSQL za pouzdanu pohranu podataka.