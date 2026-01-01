Postavite Odoo instalacijom jednim klikom.
Otvorenog koda ERP i CRM paket koji obuhvaća prodaju, računovodstvo, zalihe, e-trgovinu i još mnogo toga na jednoj integriranoj platformi.
Odaberite VPS plan za Odoo
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Odoo
Odoo je sveobuhvatan open-source paket za poslovno upravljanje koji koristi preko 10 milijuna korisnika u 120 zemalja. Njegov modularni dizajn omogućuje vam da počnete s aplikacijama koje trebate — CRM, računovodstvo, inventar, e-trgovina ili upravljanje projektima — i proširite se kako vaše poslovanje raste, sve iz jednog jedinstvenog sučelja.
Samostalno hostiranje Odoo-a na vašem VPS-u eliminira troškove pretplate po korisniku, čuva sve vaše poslovne podatke pod vašom kontrolom i daje vam slobodu instaliranja prilagođenih modula i integracija bez ograničenja. Ovaj predložak uključuje PostgreSQL za pouzdanu pohranu podataka.
Odoo ključne značajke
Integrirani CRM i prodaja
Pratite potencijalne klijente, upravljajte prodajnim procesima i automatizirajte naknadne radnje u CRM-u koji se izravno povezuje s izdavanjem računa i inventarom.
Ugrađena e-trgovina
Pokrenite online trgovinu s alatom za izradu web stranica s funkcijom "drag-and-drop", katalogom proizvoda i integracijama pristupnika za plaćanje.
Računovodstvo & fakturiranje
Upravljajte viševalutnim fakturiranjem, poreznom usklađenošću i usklađivanjem bankovnih izvoda bez zasebnog računovodstvenog alata.
Inventar i proizvodnja
Upravljajte zalihama u više skladišta, pokrenite MRP radne procese i pratite proizvodnju uz podršku skeniranja crtičnog koda.
Modularna trgovina aplikacijama
Odaberite između više od 30.000 modula trećih strana kako biste proširili Odoo s radnim procesima specifičnim za industriju i integracijama.
Zašto pokrenuti Odoo na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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