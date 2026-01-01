WebThings Gateway je implementacija otvorenog koda specifikacije Web of Things, izvorno razvijena od strane Mozille, a sada je održava WebThings zajednica. Premošćuje pametne kućne uređaje iz različitih ekosustava u jednu privatnu nadzornu ploču, izlažući svaki uređaj kao Web Thing sa standardnim HTTP i WebSocket API-jem.

Pokretanje WebThings Gatewaya na vlastitom VPS-u čuva podatke o uređajima, pravila automatizacije i konfiguraciju dodataka u potpunosti izvan oblaka dobavljača. Gateway podržava MQTT i IP-bazirane protokole odmah po instalaciji, dok su Zigbee, Z-Wave i Bluetooth dodaci i dalje dostupni korisnicima koji uparuju VPS s udaljenim mostom ili kompatibilnim hardverom.