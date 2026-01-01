Postavite WebThings Gateway jednim klikom.
Otvorenog koda pristupnik za Web stvari za objedinjavanje i upravljanje pametnim kućnim uređajima s privatne web nadzorne ploče.
Odaberite VPS plan za WebThings Gateway
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz WebThings Gateway
WebThings Gateway je implementacija otvorenog koda specifikacije Web of Things, izvorno razvijena od strane Mozille, a sada je održava WebThings zajednica. Premošćuje pametne kućne uređaje iz različitih ekosustava u jednu privatnu nadzornu ploču, izlažući svaki uređaj kao Web Thing sa standardnim HTTP i WebSocket API-jem.
Pokretanje WebThings Gatewaya na vlastitom VPS-u čuva podatke o uređajima, pravila automatizacije i konfiguraciju dodataka u potpunosti izvan oblaka dobavljača. Gateway podržava MQTT i IP-bazirane protokole odmah po instalaciji, dok su Zigbee, Z-Wave i Bluetooth dodaci i dalje dostupni korisnicima koji uparuju VPS s udaljenim mostom ili kompatibilnim hardverom.
WebThings Gateway ključne značajke
Web of things API
Svaki povezani uređaj je izložen putem standardnog HTTP i WebSocket Web Things API-ja za korištenje u skriptama, nadzornim pločama i aplikacijama trećih strana.
Vizualni mehanizam pravila
Uređivač pravila povuci-i-ispusti omogućuje vam povezivanje okidača i radnji na bilo kojem povezanom uređaju bez pisanja koda.
Ekosustav dodataka
Instalirajte adaptere za MQTT, Philips Hue, TP-Link, IKEA Tradfri, virtualne senzore i desetke drugih iz ugrađenog direktorija dodataka.
Privatno prema zadanim postavkama
Svi podaci o uređaju, zapisnici i automatizacije ostaju na vašem VPS-u bez računa dobavljača, bez telemetrije i bez potrebe za relejem u oblaku.
Tlocrt i zapisi
Postavite uređaje na prilagođeni tlocrt i pregledajte povijesne podatke senzora pomoću ugrađenog preglednika zapisa za rješavanje problema.
Glas i HTTPS pristup
Opcionalno tuneliranje, HTTPS i integracije s glasovnim pomoćnicima omogućuju vam siguran pristup pristupniku s bilo kojeg mjesta.
Zašto pokrenuti WebThings Gateway na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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