Do 69% popusta za WebThings Gateway

Postavite WebThings Gateway jednim klikom.

Otvorenog koda pristupnik za Web stvari za objedinjavanje i upravljanje pametnim kućnim uređajima s privatne web nadzorne ploče.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite WebThings Gateway jednim klikom.

Odaberite VPS plan za WebThings Gateway

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz WebThings Gateway

WebThings Gateway je implementacija otvorenog koda specifikacije Web of Things, izvorno razvijena od strane Mozille, a sada je održava WebThings zajednica. Premošćuje pametne kućne uređaje iz različitih ekosustava u jednu privatnu nadzornu ploču, izlažući svaki uređaj kao Web Thing sa standardnim HTTP i WebSocket API-jem.

Pokretanje WebThings Gatewaya na vlastitom VPS-u čuva podatke o uređajima, pravila automatizacije i konfiguraciju dodataka u potpunosti izvan oblaka dobavljača. Gateway podržava MQTT i IP-bazirane protokole odmah po instalaciji, dok su Zigbee, Z-Wave i Bluetooth dodaci i dalje dostupni korisnicima koji uparuju VPS s udaljenim mostom ili kompatibilnim hardverom.

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Što možete izgraditi uz {name}

WebThings Gateway ključne značajke

Web of things API

Svaki povezani uređaj je izložen putem standardnog HTTP i WebSocket Web Things API-ja za korištenje u skriptama, nadzornim pločama i aplikacijama trećih strana.

Vizualni mehanizam pravila

Uređivač pravila povuci-i-ispusti omogućuje vam povezivanje okidača i radnji na bilo kojem povezanom uređaju bez pisanja koda.

Ekosustav dodataka

Instalirajte adaptere za MQTT, Philips Hue, TP-Link, IKEA Tradfri, virtualne senzore i desetke drugih iz ugrađenog direktorija dodataka.

Privatno prema zadanim postavkama

Svi podaci o uređaju, zapisnici i automatizacije ostaju na vašem VPS-u bez računa dobavljača, bez telemetrije i bez potrebe za relejem u oblaku.

Tlocrt i zapisi

Postavite uređaje na prilagođeni tlocrt i pregledajte povijesne podatke senzora pomoću ugrađenog preglednika zapisa za rješavanje problema.

Glas i HTTPS pristup

Opcionalno tuneliranje, HTTPS i integracije s glasovnim pomoćnicima omogućuju vam siguran pristup pristupniku s bilo kojeg mjesta.

Zašto pokrenuti WebThings Gateway na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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