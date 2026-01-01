CodiMD je samohostiran kolaborativni uređivač markdowna otvorenog koda u stvarnom vremenu, izgrađen na temeljima HackMD-a. Omogućuje višestrukim članovima tima istovremeno uređivanje istog dokumenta uz trenutnu sinkronizaciju, što ga čini idealnim za tehničku dokumentaciju, bilješke sa sprinta, zapise o arhitektonskim odlukama i kolaborativno pisanje bilo koje vrste. Uređivač s podijeljenim zaslonom prikazuje markdown uživo tako da autori uvijek vide točno kako će njihov sadržaj izgledati.

Samohostiranje CodiMD-a znači da vaše bilješke i dokumenti nikada ne prolaze kroz poslužitelje trećih strana, što je važno za organizacije koje rukuju internim strategijama, informacijama o klijentima ili tehničkim specifikacijama. Svi podaci ostaju na vašoj PostgreSQL bazi podataka podržanoj VPS-om, a vi kontrolirate tko se može registrirati i pristupiti platformi. Ova implementacija povezuje CodiMD poslužitelj s PostgreSQL-om za pouzdanu pohranu dokumenata i korisnika.