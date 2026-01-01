Postavite CodiMD instalacijom jednim klikom.
Kolaborativni uređivač markdowna u stvarnom vremenu za timove za zajedničko pisanje dokumentacije, bilješki sa sastanaka i prezentacija.
Odaberite VPS plan za CodiMD
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz CodiMD
CodiMD je samohostiran kolaborativni uređivač markdowna otvorenog koda u stvarnom vremenu, izgrađen na temeljima HackMD-a. Omogućuje višestrukim članovima tima istovremeno uređivanje istog dokumenta uz trenutnu sinkronizaciju, što ga čini idealnim za tehničku dokumentaciju, bilješke sa sprinta, zapise o arhitektonskim odlukama i kolaborativno pisanje bilo koje vrste. Uređivač s podijeljenim zaslonom prikazuje markdown uživo tako da autori uvijek vide točno kako će njihov sadržaj izgledati.
Samohostiranje CodiMD-a znači da vaše bilješke i dokumenti nikada ne prolaze kroz poslužitelje trećih strana, što je važno za organizacije koje rukuju internim strategijama, informacijama o klijentima ili tehničkim specifikacijama. Svi podaci ostaju na vašoj PostgreSQL bazi podataka podržanoj VPS-om, a vi kontrolirate tko se može registrirati i pristupiti platformi. Ova implementacija povezuje CodiMD poslužitelj s PostgreSQL-om za pouzdanu pohranu dokumenata i korisnika.
CodiMD ključne značajke
Suradnja u stvarnom vremenu
Više autora uređuje isti dokument istovremeno uz sinkronizaciju uživo i pojedinačne pokazivače kursora.
Bogato renderiranje markdowna
Prikaz dijagrama, UML grafikona, matematičkih formula, blokova koda s isticanjem sintakse i ugrađenih medija iz markdowna.
Način prezentacije
Pretvorite bilo koji Markdown dokument u prezentaciju bez napuštanja uređivača.
Povijest verzija
Pregledajte i vratite prethodne verzije bilo kojeg dokumenta tako da nijedna zajednička izmjena nikada ne bude trajno izgubljena.
Višestruki formati izvoza
Izvezite dokumente u PDF, HTML ili sirovi markdown kako biste podijelili sadržaj izvan platforme kada je to potrebno.
Zašto pokrenuti CodiMD na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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