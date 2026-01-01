GeoServer je Java poslužitelj otvorenog koda koji vam omogućuje objavljivanje, dijeljenje i uređivanje geoprostornih podataka koristeći otvorene OGC standarde. Čita vektorske i rasterske izvore iz PostGIS-a, Shapefile-ova, GeoTIFF-a i desetaka drugih formata, a zatim ih izlaže putem krajnjih točaka Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service i Web Processing Service koje može koristiti bilo koji GIS klijent ili biblioteka za web kartiranje.

Samostalno hostiranje GeoServera na vlastitom VPS-u čuva vlasničke skupove podataka, stilove slojeva i pravila pristupa unutar infrastrukture koju kontrolirate, bez naknada po sloju i bez ograničenja prijenosa. Administrativna konzola temeljena na pregledniku omogućuje vam dodavanje spremišta, konfiguriranje slojeva i podešavanje predmemoriranja bez dodirivanja XML-a, dok trajna podatkovna mapa preživljava ponovna pokretanja i nadogradnje spremnika.