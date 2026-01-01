Do 69% popusta za GeoServer

Postavite GeoServer putem instalacije jednim klikom.

Geoprostorni poslužitelj otvorenog koda koji objavljuje karte i prostorne podatke putem OGC standarda poput WMS-a, WFS-a i WCS-a.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite GeoServer putem instalacije jednim klikom.

Odaberite VPS plan za GeoServer

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz GeoServer

GeoServer je Java poslužitelj otvorenog koda koji vam omogućuje objavljivanje, dijeljenje i uređivanje geoprostornih podataka koristeći otvorene OGC standarde. Čita vektorske i rasterske izvore iz PostGIS-a, Shapefile-ova, GeoTIFF-a i desetaka drugih formata, a zatim ih izlaže putem krajnjih točaka Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service i Web Processing Service koje može koristiti bilo koji GIS klijent ili biblioteka za web kartiranje.

Samostalno hostiranje GeoServera na vlastitom VPS-u čuva vlasničke skupove podataka, stilove slojeva i pravila pristupa unutar infrastrukture koju kontrolirate, bez naknada po sloju i bez ograničenja prijenosa. Administrativna konzola temeljena na pregledniku omogućuje vam dodavanje spremišta, konfiguriranje slojeva i podešavanje predmemoriranja bez dodirivanja XML-a, dok trajna podatkovna mapa preživljava ponovna pokretanja i nadogradnje spremnika.

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Što možete izgraditi uz {name}

GeoServer ključne značajke

Podrška za OGC standarde

Poslužuje WMS, WMTS, WFS, WCS, WPS i OGC API krajnje točke tako da se bilo koji GIS ili klijent za web kartiranje usklađen sa standardima može povezati bez prilagođenih adaptera.

Mnogi izvori podataka

Čita PostGIS, Oracle Spatial, SQL Server, Shapefile, GeoPackage, GeoTIFF, ECW, MrSID i druge vektorske i rasterske formate s jednog poslužitelja.

Prilagođeno stiliziranje karte

Stilizirajte slojeve s SLD ili CSS pravilima, pregledajte ih uživo u administratorskoj konzoli i ponovno koristite iste stilove na kartama i predmemorijama pločica.

Ugrađeno predmemoriranje pločica

Integrirani GeoWebCache predrenderira i poslužuje kartografske pločice, tako da teški WMS slojevi ostaju brzi pod opterećenjem bez dodatne usluge predmemoriranja.

Administratorska konzola preglednika

Konfigurirajte radne prostore, spremišta podataka, slojeve i pravila pristupa iz web sučelja bez uređivanja XML-a ili ponovnog pokretanja poslužitelja.

Siguran pristup sloju

Sigurnosna pravila po sloju i po usluzi, uz autentifikaciju temeljenu na ulogama, osiguravaju da su osjetljivi skupovi podataka ograničeni samo na prave korisnike i klijente.

Zašto pokrenuti GeoServer na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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