Postavite GeoServer putem instalacije jednim klikom.
Geoprostorni poslužitelj otvorenog koda koji objavljuje karte i prostorne podatke putem OGC standarda poput WMS-a, WFS-a i WCS-a.
Odaberite VPS plan za GeoServer
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz GeoServer
GeoServer je Java poslužitelj otvorenog koda koji vam omogućuje objavljivanje, dijeljenje i uređivanje geoprostornih podataka koristeći otvorene OGC standarde. Čita vektorske i rasterske izvore iz PostGIS-a, Shapefile-ova, GeoTIFF-a i desetaka drugih formata, a zatim ih izlaže putem krajnjih točaka Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service i Web Processing Service koje može koristiti bilo koji GIS klijent ili biblioteka za web kartiranje.
Samostalno hostiranje GeoServera na vlastitom VPS-u čuva vlasničke skupove podataka, stilove slojeva i pravila pristupa unutar infrastrukture koju kontrolirate, bez naknada po sloju i bez ograničenja prijenosa. Administrativna konzola temeljena na pregledniku omogućuje vam dodavanje spremišta, konfiguriranje slojeva i podešavanje predmemoriranja bez dodirivanja XML-a, dok trajna podatkovna mapa preživljava ponovna pokretanja i nadogradnje spremnika.
GeoServer ključne značajke
Podrška za OGC standarde
Poslužuje WMS, WMTS, WFS, WCS, WPS i OGC API krajnje točke tako da se bilo koji GIS ili klijent za web kartiranje usklađen sa standardima može povezati bez prilagođenih adaptera.
Mnogi izvori podataka
Čita PostGIS, Oracle Spatial, SQL Server, Shapefile, GeoPackage, GeoTIFF, ECW, MrSID i druge vektorske i rasterske formate s jednog poslužitelja.
Prilagođeno stiliziranje karte
Stilizirajte slojeve s SLD ili CSS pravilima, pregledajte ih uživo u administratorskoj konzoli i ponovno koristite iste stilove na kartama i predmemorijama pločica.
Ugrađeno predmemoriranje pločica
Integrirani GeoWebCache predrenderira i poslužuje kartografske pločice, tako da teški WMS slojevi ostaju brzi pod opterećenjem bez dodatne usluge predmemoriranja.
Administratorska konzola preglednika
Konfigurirajte radne prostore, spremišta podataka, slojeve i pravila pristupa iz web sučelja bez uređivanja XML-a ili ponovnog pokretanja poslužitelja.
Siguran pristup sloju
Sigurnosna pravila po sloju i po usluzi, uz autentifikaciju temeljenu na ulogama, osiguravaju da su osjetljivi skupovi podataka ograničeni samo na prave korisnike i klijente.
Zašto pokrenuti GeoServer na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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