Chatpad AI je čisto, otvoreno web sučelje za OpenAI-jeve GPT modele koje svaku konverzaciju i API ključ pohranjuje u lokalnu pohranu preglednika umjesto na vanjskim poslužiteljima. Nema praćenja, kolačića ni poslužiteljskog bilježenja — vaši upiti i odgovori idu izravno iz vašeg preglednika na OpenAI API i nigdje drugdje.

Samostalno hostiranje Chatpad AI-ja timovima pruža zajedničko, uvijek dostupno ChatGPT sučelje na infrastrukturi tvrtke, centralizirajući naplatu korištenja API-ja i pružajući pouzdan pristup neovisno o dostupnosti OpenAI-jeve korisničke usluge ili promjenama pravila.