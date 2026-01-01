Instalirajte Chatpad AI u jednom kliku.
Sučelje ChatGPT-a usmjereno na privatnost koje sve razgovore pohranjuje lokalno bez praćenja ili prikupljanja podataka.
Odaberite VPS plan za Chatpad AI
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Chatpad AI
Chatpad AI je čisto, otvoreno web sučelje za OpenAI-jeve GPT modele koje svaku konverzaciju i API ključ pohranjuje u lokalnu pohranu preglednika umjesto na vanjskim poslužiteljima. Nema praćenja, kolačića ni poslužiteljskog bilježenja — vaši upiti i odgovori idu izravno iz vašeg preglednika na OpenAI API i nigdje drugdje.
Samostalno hostiranje Chatpad AI-ja timovima pruža zajedničko, uvijek dostupno ChatGPT sučelje na infrastrukturi tvrtke, centralizirajući naplatu korištenja API-ja i pružajući pouzdan pristup neovisno o dostupnosti OpenAI-jeve korisničke usluge ili promjenama pravila.
Chatpad AI ključne značajke
Lokalna pohrana podataka
Svi razgovori i API ključevi nalaze se u lokalnoj pohrani vašeg preglednika, tako da nijedna usluga treće strane nikada ne vidi vaše upite ili odgovore.
Nije potreban račun
Dodajte svoj OpenAI API ključ u postavkama i počnite razgovarati odmah — bez prijave, bez pretplata, bez upozorenja o korištenju koja prekidaju vaš radni tijek.
Izvoz razgovora
Izvezite i uvezite razgovore kao datoteke kako biste mogli sigurnosno kopirati važne razgovore ili ih nastaviti nakon promjene uređaja.
Čisto fokusirano sučelje
Dizajn bez ometanja uklanja premium nadogradnje i ograničenja značajki, zadržavajući fokus u potpunosti na razgovoru.
Podrška za više modela
Prebacujte se između GPT-4, GPT-4 Turbo, GPT-3.5 Turbo i drugih OpenAI modela s istog sučelja bez mijenjanja alata.
Zašto pokrenuti Chatpad AI na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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