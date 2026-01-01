LubeLogger je namjenska platforma za upravljanje za ljubitelje automobila, vlasnike voznih parkova i sve koji žele pedantno pratiti zdravlje svog vozila. Samostalnim hostiranjem LubeLoggera stvarate privatnu, trajnu evidenciju svake promjene ulja, popravka i punjenja goriva za svako vozilo koje posjedujete — bez pristupa trećih strana i bez pretplate.

Za razliku od generičkih proračunskih tablica ili mobilnih aplikacija podržanih oglasima, LubeLogger nudi specijalizirano sučelje dizajnirano za nijanse održavanja automobila, s podsjetnicima temeljenim na kilometraži, analitikom potrošnje goriva i pohranom računa čime se cijeli vaš vozni park drži organiziranim na jednom mjestu.