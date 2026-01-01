Postavite LubeLogger jednim klikom.
Vrhunski samostalno hostiran sustav za održavanje vozila i praćenje goriva kako bi vaš vozni park bio u vrhunskoj formi.
Odaberite VPS plan za LubeLogger
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz LubeLogger
LubeLogger je namjenska platforma za upravljanje za ljubitelje automobila, vlasnike voznih parkova i sve koji žele pedantno pratiti zdravlje svog vozila. Samostalnim hostiranjem LubeLoggera stvarate privatnu, trajnu evidenciju svake promjene ulja, popravka i punjenja goriva za svako vozilo koje posjedujete — bez pristupa trećih strana i bez pretplate.
Za razliku od generičkih proračunskih tablica ili mobilnih aplikacija podržanih oglasima, LubeLogger nudi specijalizirano sučelje dizajnirano za nijanse održavanja automobila, s podsjetnicima temeljenim na kilometraži, analitikom potrošnje goriva i pohranom računa čime se cijeli vaš vozni park drži organiziranim na jednom mjestu.
LubeLogger ključne značajke
Praćenje povijesti usluge
Vodite detaljan zapisnik svakog zadatka popravka i održavanja izvršenog na vašim vozilima s datumima, troškovima i bilješkama.
Analitika uštede goriva
Pratite svoju potrošnju goriva i troškove tijekom vremena uz automatske izračune MPG-a i grafikone troškova.
Pohrana dokumenata
Učitajte i pohranite digitalne kopije računa, registracijskih dokumenata i kartica osiguranja za trenutačni pristup.
Pametni podsjetnici
Primajte obavijesti za nadolazeće promjene ulja, rotacije guma i preglede na temelju kilometraže vašeg vozila ili rasporeda.
Zašto pokrenuti LubeLogger na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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