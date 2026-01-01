Flarum je platforma za forume sljedeće generacije koja preoblikuje online rasprave za moderni web. Izgrađen s pristupom 'prvo mobilno', pruža elegantno, brzo i intuitivno iskustvo koje potiče smislene razgovore. Za razliku od tradicionalnog forumskog softvera koji djeluje zastarjelo i glomazno, Flarum kombinira ažuriranja u stvarnom vremenu, beskonačno pomicanje i moćan sustav proširenja u čistom sučelju bez ometanja.

Samostalno hostiranje Flaruma na vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad podacima vaše zajednice, bez naknada po korisniku i slobodu instaliranja bilo kojeg od 200+ proširenja zajednice. Uz MySQL koji obrađuje pohranu podataka i dostupnih 41+ paketa prijevoda, Flarum se skalira od nišnih hobi grupa do velikih profesionalnih zajednica.