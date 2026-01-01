Postavite Flarum instalacijom jednim klikom.
Moderan, elegantan softver za forum otvorenog koda za izgradnju angažiranih i uspješnih online zajednica.
Odaberite VPS plan za Flarum
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Flarum
Flarum je platforma za forume sljedeće generacije koja preoblikuje online rasprave za moderni web. Izgrađen s pristupom 'prvo mobilno', pruža elegantno, brzo i intuitivno iskustvo koje potiče smislene razgovore. Za razliku od tradicionalnog forumskog softvera koji djeluje zastarjelo i glomazno, Flarum kombinira ažuriranja u stvarnom vremenu, beskonačno pomicanje i moćan sustav proširenja u čistom sučelju bez ometanja.
Samostalno hostiranje Flaruma na vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad podacima vaše zajednice, bez naknada po korisniku i slobodu instaliranja bilo kojeg od 200+ proširenja zajednice. Uz MySQL koji obrađuje pohranu podataka i dostupnih 41+ paketa prijevoda, Flarum se skalira od nišnih hobi grupa do velikih profesionalnih zajednica.
Flarum ključne značajke
Mobilni dizajn na prvom mjestu
Responzivno sučelje izgrađeno od temelja za mobilne uređaje, pružajući glatko iskustvo na bilo kojoj veličini zaslona.
Bogat ekosustav proširenja
Preko 200 proširenja zajednice omogućuje vam dodavanje društvene prijave, pretplata, anketa i još mnogo toga bez diranja jezgrenog koda.
Ažuriranja u stvarnom vremenu
Rasprave se ažuriraju uživo bez osvježavanja stranice, čime razgovori ostaju brzi i zanimljivi za aktivne zajednice.
Organizacija temeljena na oznakama
Fleksibilan sustav oznaka omogućuje vam kategorizaciju rasprava i omogućuje korisnicima da prate samo teme koje ih zanimaju.
Moćna moderacija
Ugrađeni alati za označavanje, suspenziju i upravljanje korisnicima daju moderatorima detaljnu kontrolu nad zdravljem zajednice.
Zašto pokrenuti Flarum na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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