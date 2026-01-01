Postavite Firefly III uz instalaciju jednim klikom.
Preuzmite potpunu kontrolu nad svojim osobnim financijama uz siguran, samostalno hostiran sustav dvostrukog knjigovodstva.
Odaberite VPS plan za Firefly III
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Firefly III
Firefly III je zlatni standard za samostalno hostirano upravljanje osobnim financijama. Pruža sveobuhvatnu platformu za praćenje vaših prihoda, rashoda i proračuna s preciznošću profesionalnog računovodstvenog softvera. Sustav dvostrukog knjigovodstva bilježi svaku transakciju s potpunim kontekstom izvora i odredišta, stvarajući točnu knjigu koju možete revidirati u bilo kojem trenutku.
Samostalnim hostingom na vlastitom VPS-u eliminirate rizik dijeljenja osjetljivih financijskih podataka s agregatorima trećih strana, osiguravajući da vaša neto vrijednost, navike potrošnje i stanja računa ostanu strogo povjerljivi, bez pretplate i bez rudarenja podataka.
Firefly III ključne značajke
Dvostavno knjigovodstvo
Osigurajte financijsku točnost profesionalnim sustavom koji prati svaki cent na više računa.
Napredno budžetiranje
Postavite složene mjesečne ili godišnje proračune i primajte vizualne pokazatelje kada se približavate svojim ograničenjima.
Pravila automatizacije
Uštedite vrijeme izradom prilagođenih pravila koja automatski kategoriziraju i označavaju transakcije na temelju opisa ili iznosa.
Detaljno izvještavanje
Izradite pronicljive grafikone i dijagrame za vizualizaciju vaše neto vrijednosti, obrazaca potrošnje i financijskog rasta tijekom vremena.
Zašto pokrenuti Firefly III na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.