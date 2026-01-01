Firefly III je zlatni standard za samostalno hostirano upravljanje osobnim financijama. Pruža sveobuhvatnu platformu za praćenje vaših prihoda, rashoda i proračuna s preciznošću profesionalnog računovodstvenog softvera. Sustav dvostrukog knjigovodstva bilježi svaku transakciju s potpunim kontekstom izvora i odredišta, stvarajući točnu knjigu koju možete revidirati u bilo kojem trenutku.

Samostalnim hostingom na vlastitom VPS-u eliminirate rizik dijeljenja osjetljivih financijskih podataka s agregatorima trećih strana, osiguravajući da vaša neto vrijednost, navike potrošnje i stanja računa ostanu strogo povjerljivi, bez pretplate i bez rudarenja podataka.