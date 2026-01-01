Hanko je pozadinski sustav za autentifikaciju otvorenog koda, izgrađen oko pristupnih ključeva (passkeys) i WebAuthn standarda, dizajniran kao samostalno hostana alternativa za Auth0, Clerk i druge SaaS usluge za identitet. Dolazi s kompletnim korisničkim tokom — registracija pristupnih ključeva (passkey), društveni i poslovni SSO, lozinke kao opcionalna rezervna opcija, MFA i oporavak putem e-pošte — izložen putem čistog REST API-ja i web komponenti koje se jednostavno integriraju.

Samostalno hostanje Hanka na vlastitom VPS-u čuva korisničke vjerodajnice, sesije i revizijske zapise unutar vaše infrastrukture, bez naknada po MAU-u i bez zaključavanja dobavljača (vendor lock-in). Priložena PostgreSQL baza podataka pohranjuje korisničke račune i WebAuthn vjerodajnice, dok se Hanko-ove sesije temeljene na JWT-u integriraju u bilo koji frontend ili backend stack.