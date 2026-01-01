Postavite Hanko instalacijom jednim klikom.
Otvorenog koda autentifikacijski backend s prioritetom pristupnih ključeva, s prijavom bez lozinke, MFA, OIDC i društvenom prijavom.
Odaberite VPS plan za Hanko
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Hanko
Hanko je pozadinski sustav za autentifikaciju otvorenog koda, izgrađen oko pristupnih ključeva (passkeys) i WebAuthn standarda, dizajniran kao samostalno hostana alternativa za Auth0, Clerk i druge SaaS usluge za identitet. Dolazi s kompletnim korisničkim tokom — registracija pristupnih ključeva (passkey), društveni i poslovni SSO, lozinke kao opcionalna rezervna opcija, MFA i oporavak putem e-pošte — izložen putem čistog REST API-ja i web komponenti koje se jednostavno integriraju.
Samostalno hostanje Hanka na vlastitom VPS-u čuva korisničke vjerodajnice, sesije i revizijske zapise unutar vaše infrastrukture, bez naknada po MAU-u i bez zaključavanja dobavljača (vendor lock-in). Priložena PostgreSQL baza podataka pohranjuje korisničke račune i WebAuthn vjerodajnice, dok se Hanko-ove sesije temeljene na JWT-u integriraju u bilo koji frontend ili backend stack.
Hanko ključne značajke
Passkey-prva autentifikacija
Izgrađeno oko WebAuthn-a i passkey-a tako da se korisnici prijavljuju pomoću Face ID-a, Touch ID-a ili hardverskih ključeva umjesto upisivanja lozinki.
Društveni i poslovni SSO
Ugrađeni OAuth pružatelji za Google, GitHub, Apple, Microsoft, Facebook, LinkedIn, Discord, plus SAML za pružatelje identiteta za poduzeća.
Višefaktorska autentifikacija
Podrška za TOTP aplikaciju za autentifikaciju i pravila za pouzdane uređaje dodaju MFA na bilo koji tijek prijave bez vanjskih usluga.
Web components SDK
Implementirajte kompletno korisničko sučelje za prijavu u nekoliko minuta ugradnjom službenih Hanko web komponenti u bilo koji okvir — React, Vue, Svelte ili običan HTML.
JWT sesijski tokeni
JWT sesije usklađene sa standardima s rotacijom i opozivom čine integraciju s postojećim API-jima i mikrouslugama jednostavnom.
Revizijski zapisi i webhooks
Ugrađeno revizijsko bilježenje i webhook događaji za svaku radnju provjere autentičnosti daju vam potpunu vidljivost i jednostavnu integraciju s nizvodnim sustavima.
Zašto pokrenuti Hanko na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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