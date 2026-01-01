Instalirajte Komga jednim klikom.
Samostalno hostirani medijski poslužitelj za stripove, mange, časopise i e-knjige s podrškom za OPDS, Kobo Sync i KOReader Sync.
Odaberite VPS plan za Komga
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Komga
Komga je medijski poslužitelj otvorenog koda namijenjen stripovima, mangama, BD-ovima, časopisima i e-knjigama. Skenira vašu biblioteku CBZ, CBR, EPUB, PDF i drugih arhivskih formata, izvlači metapodatke, generira sličice i sve to izlaže putem brzog web čitača, plus OPDS, Kobo Sync i KOReader Sync feedova za izvorne aplikacije i e-ink uređaje.
Samostalno hostiranje Komge na vašem VPS-u pretvara bilo koju mapu stripova i manga datoteka u privatnu, mobilnu biblioteku koju možete čitati s bilo kojeg mjesta — na webu, na Kobo ili KOReader e-ink uređaju, ili putem OPDS-kompatibilnih aplikacija kao što su Panels, Chunky i KyBook. Nema pretplate, nema DRM-a i nijedna platforma ne odlučuje što ostaje u vašoj biblioteci.
Komga ključne značajke
Formati stripova i e-knjiga
Podržava CBZ, CBR, ZIP, RAR, 7Z, EPUB i PDF nativno, uz izdvajanje metapodataka iz ComicInfo.xml, EPUB OPF i ComicRack tagova.
Ugrađeni web čitač
Brz, responzivan web čitač s načinom rada s dvostrukom stranicom, izgledima prilagođenim širini i visini te sinkronizacijom napretka čitanja na svim uređajima.
OPDS feedovi
OPDS v1 i v2 krajnje točke čine Komgu kompatibilnom s izvornim čitačima poput Panels, Chunky, KyBook, Moon+ Reader i desetak drugih odmah po instalaciji.
Kobo i KOReader sinkronizacija
Nativna podrška za Kobo Sync i KOReader Sync šalje novi sadržaj i pamti poziciju čitanja na e-ink uređajima bez ručnog učitavanja datoteka.
Automatska skeniranja biblioteka
Praćenje datotečnog sustava uživo i zakazana skeniranja održavaju biblioteku sinkroniziranom dok ubacujete nove datoteke stripova i e-knjiga u mapu s podacima.
Više korisnika i dijeljenje
Biblioteke po korisniku, dobna ograničenja i uloge dijeljenja samo za čitanje omogućuju obiteljima ili čitalačkim grupama da dijele jedan poslužitelj bez međusobnog ometanja.
Zašto pokrenuti Komga na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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