Komga je medijski poslužitelj otvorenog koda namijenjen stripovima, mangama, BD-ovima, časopisima i e-knjigama. Skenira vašu biblioteku CBZ, CBR, EPUB, PDF i drugih arhivskih formata, izvlači metapodatke, generira sličice i sve to izlaže putem brzog web čitača, plus OPDS, Kobo Sync i KOReader Sync feedova za izvorne aplikacije i e-ink uređaje.

Samostalno hostiranje Komge na vašem VPS-u pretvara bilo koju mapu stripova i manga datoteka u privatnu, mobilnu biblioteku koju možete čitati s bilo kojeg mjesta — na webu, na Kobo ili KOReader e-ink uređaju, ili putem OPDS-kompatibilnih aplikacija kao što su Panels, Chunky i KyBook. Nema pretplate, nema DRM-a i nijedna platforma ne odlučuje što ostaje u vašoj biblioteci.