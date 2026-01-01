Inkscape je vodeći open-source uređivač vektorske grafike za izradu logotipa, ikona, ilustracija i tehničkih dijagrama u SVG formatu. Ovaj predložak pokreće punu Inkscape desktop aplikaciju putem KasmVNC-a, čineći je dostupnom iz bilo kojeg modernog preglednika bez lokalne instalacije.

Hostiranje Inkscapea na VPS-u daje vam trajni radni prostor za dizajn koji vas prati na svim uređajima. Vaša prilagođena proširenja, palete, predlošci i projektne datoteke uvijek su dostupni, a okruženje je osigurano iza HTTPS-a s autentifikacijom lozinkom — nije potreban VPN niti sinkronizacija radne površine.