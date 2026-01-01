Postavite Inkscape instalacijom jednim klikom.
Besplatan i otvorenog koda uređivač vektorske grafike dostupan iz bilo kojeg preglednika putem desktop okruženja hostiranog u oblaku.
Odaberite VPS plan za Inkscape
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Inkscape
Inkscape je vodeći open-source uređivač vektorske grafike za izradu logotipa, ikona, ilustracija i tehničkih dijagrama u SVG formatu. Ovaj predložak pokreće punu Inkscape desktop aplikaciju putem KasmVNC-a, čineći je dostupnom iz bilo kojeg modernog preglednika bez lokalne instalacije.
Hostiranje Inkscapea na VPS-u daje vam trajni radni prostor za dizajn koji vas prati na svim uređajima. Vaša prilagođena proširenja, palete, predlošci i projektne datoteke uvijek su dostupni, a okruženje je osigurano iza HTTPS-a s autentifikacijom lozinkom — nije potreban VPN niti sinkronizacija radne površine.
Inkscape ključne značajke
Stolno računalo dostupno putem preglednika
Puna Inkscape aplikacija radi u vašem pregledniku putem KasmVNC-a, dajući vam pristup vašem radnom prostoru za dizajn s bilo kojeg uređaja.
SVG-nativno uređivanje
Inkscape radi izravno s SVG geometrijom tako da se umjetnička djela skaliraju na bilo koju rezoluciju bez gubitka kvalitete — idealno za web i ispis.
Napredno uređivanje čvorova
Precizni alati za manipulaciju Bezierovim krivuljama i čvorovima daju vam potpunu kontrolu nad putanjama za detaljne ilustracije i rad s ikonama.
Proširenja i skriptiranje
Stotine ugrađenih i zajedničkih proširenja omogućuju automatizaciju, prilagođene efekte i integracije tijeka rada izravno unutar Inkscapea.
Trajan radni prostor
Datoteke projekta, fontovi, palete i postavke ostaju sačuvani tijekom sesija u imenovanom Docker volumenu, preživljavajući ponovna pokretanja i ažuriranja spremnika.
Zašto pokrenuti Inkscape na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.
Istražite više aplikacija za implementaciju
Anki Sync Server Enhanced
Samostalno hostiran Anki poslužitelj za sinkronizaciju s podrškom za više korisnika, sigurnosnim kopijama i web nadzornom pločom