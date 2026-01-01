Implementirajte Lightdash instalacijom jednim klikom.
BI platforma otvorenog koda izgrađena oko dbt-a koja vaše podatkovne modele pretvara u nadzorne ploče i grafikone odmah.
Odaberite VPS plan za Lightdash
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Lightdash
Lightdash je platforma poslovne inteligencije otvorenog koda dizajnirana za izvorni rad s dbt-om (alatom za izgradnju podataka). Umjesto ponovne izgradnje definicija metrika unutar BI alata, Lightdash čita vaše postojeće dbt modele, testove i dokumentaciju kako bi automatski generirao sučelje za istraživanje i sloj metrika — čuvajući analitičku logiku verzija kontroliranu u kodu gdje joj je i mjesto. Timovi mogu graditi nadzorne ploče, pokretati ad-hoc upite i zakazivati isporuke izvješća bez dupliciranja posla već obavljenog u njihovom dbt projektu.
Za razliku od BI alata opće namjene, Lightdashov pristup 'izvora istine' znači da se, kada se dbt model promijeni, svi grafikoni izgrađeni na njemu automatski ažuriraju. Samostalno hostiranje Lightdasha daje analitičkim timovima potpunu kontrolu nad njihovom podatkovnom infrastrukturom bez usmjeravanja rezultata upita kroz platforme u oblaku trećih strana.
Lightdash ključne značajke
dbt-nativni sloj metrika
Lightdash čita postojeće dbt modele, testove i YAML dokumentaciju kako bi generirao sučelje za istraživanje, eliminirajući potrebu za ponovnim definiranjem metrika u zasebnom BI alatu.
Ad hoc SQL istraživač
Pokrenite ad-hoc upite na vašem skladištu podataka izravno iz preglednika, s definicijama stupaca i rezultatima testova automatski povučenim iz dbt metapodataka.
Zakazana dostava izvješća
Konfigurirajte ponavljajuće snimke nadzorne ploče isporučene na e-poštu ili Slack prema rasporedu, kako bi dionici bili ažurirani bez ručnog izvoza ili preuzimanja.
AI kopilot za podatke
Postavljajte pitanja o svojim podacima na prirodnom jeziku i dobijte prijedloge grafikona pokretane slojem metrike već definiranim u vašem dbt projektu.
Analitika s kontrolom verzija
Definicije analitike nalaze se u dbt kodu uz vaše podatkovne modele, čineći promjene grafikona i metrika preglednima, usporedivima i implementabilnima putem standardnih Git radnih procesa.
Zašto pokrenuti Lightdash na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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