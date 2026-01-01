Lightdash je platforma poslovne inteligencije otvorenog koda dizajnirana za izvorni rad s dbt-om (alatom za izgradnju podataka). Umjesto ponovne izgradnje definicija metrika unutar BI alata, Lightdash čita vaše postojeće dbt modele, testove i dokumentaciju kako bi automatski generirao sučelje za istraživanje i sloj metrika — čuvajući analitičku logiku verzija kontroliranu u kodu gdje joj je i mjesto. Timovi mogu graditi nadzorne ploče, pokretati ad-hoc upite i zakazivati isporuke izvješća bez dupliciranja posla već obavljenog u njihovom dbt projektu.

Za razliku od BI alata opće namjene, Lightdashov pristup 'izvora istine' znači da se, kada se dbt model promijeni, svi grafikoni izgrađeni na njemu automatski ažuriraju. Samostalno hostiranje Lightdasha daje analitičkim timovima potpunu kontrolu nad njihovom podatkovnom infrastrukturom bez usmjeravanja rezultata upita kroz platforme u oblaku trećih strana.