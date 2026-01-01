Postavite Open Monograph Press jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Platforma otvorenog koda za upravljanje uredničkim tijekom rada znanstvenih knjiga, monografija i uređenih zbornika.
Odaberite VPS plan za Open Monograph Press
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Open Monograph Press
Open Monograph Press (OMP) je besplatna izdavačka platforma otvorenog koda koju je razvio Public Knowledge Project za sveučilišne nakladnike, znanstvena društva i neovisne akademske izdavače. Upravlja cjelokupnim uredničkim tijekom rada za knjige — od predaje i interne recenzije preko lekture, produkcije i objave u online katalogu — u jednom integriranom alatu.
Samostalno hostiranje OMP-a na vašem vlastitom VPS-u čuva rukopise, identitete recenzenata, ugovore i analitiku čitatelja pod vašom izravnom kontrolom umjesto na usluzi treće strane. Ovaj predložak uključuje MariaDB bazu podataka za pouzdanu pohranu metapodataka i usmjerava promet kroz unaprijed instalirani Traefik reverzni proxy tako da je vaša naklada dostupna putem HTTPS-a čim se implementacija završi.
Open Monograph Press ključne značajke
Urednički tijek rada
Premjestite svaku predaju kroz faze predaje, interne recenzije, vanjske recenzije, lektoriranja i produkcije s dodjelom zadataka temeljenom na ulogama.
Serije i katalozi
Organizirajte naslove u serije knjiga, kategorije i javni katalog kako bi čitatelji mogli pregledavati vašu izdavačku kuću po temi, autoru ili seriji.
Više formata po knjizi
Prodajte ili distribuirajte svaku monografiju u nekoliko formata — PDF, EPUB, HTML, tvrdi uvez, meki uvez — iz jedinstvenog unosa u katalogu s bogatim metapodacima.
ONIX i DOI metapodaci
Generirajte ONIX zapise i registrirajte DOI-jeve kako bi vaše monografije bile pretražive u knjižničnim katalozima, tražilicama i akademskim indeksima.
Višejezični tisak
Pokrenite medij na više jezika s lokaliziranim sučeljem, poljima metapodataka i stranicama okrenutim čitateljima iz jedne instalacije.
Otvorenog koda i samostalno hostirano
Izgrađen i održavan od strane Public Knowledge Projecta, OMP je u potpunosti otvorenog koda bez naknada po naslovu ili ovisnosti o dobavljaču.
Zašto pokrenuti Open Monograph Press na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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