Open Monograph Press (OMP) je besplatna izdavačka platforma otvorenog koda koju je razvio Public Knowledge Project za sveučilišne nakladnike, znanstvena društva i neovisne akademske izdavače. Upravlja cjelokupnim uredničkim tijekom rada za knjige — od predaje i interne recenzije preko lekture, produkcije i objave u online katalogu — u jednom integriranom alatu.

Samostalno hostiranje OMP-a na vašem vlastitom VPS-u čuva rukopise, identitete recenzenata, ugovore i analitiku čitatelja pod vašom izravnom kontrolom umjesto na usluzi treće strane. Ovaj predložak uključuje MariaDB bazu podataka za pouzdanu pohranu metapodataka i usmjerava promet kroz unaprijed instalirani Traefik reverzni proxy tako da je vaša naklada dostupna putem HTTPS-a čim se implementacija završi.