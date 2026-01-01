COPS (Calibre OPDS PHP poslužitelj) je brza alternativa samo za čitanje ugrađenom Calibre poslužitelju sadržaja. On izlaže postojeću Calibre biblioteku — standardnu datoteku metadata.db — putem jednostavnog HTML sučelja za preglednike i OPDS feeda za čitače e-knjiga kao što su Moon+ Reader, KyBook, Aldiko i Marvin. Budući da radi na običnom PHP-u bez vlastite baze podataka, ostaje odzivan na skromnom hardveru i pokreće se u nekoliko sekundi.

Samostalno hostiranje COPS-a na VPS-u pruža mobilnim čitačima e-knjiga brzu krajnju točku kataloga bez potrebe za stalnim pokretanjem Calibre desktop instance, i prirodno se nadopunjuje s Calibre-Webom za korisnike koji žele javni katalog samo za čitanje, odvojen od njihovog potpunog sučelja za upravljanje.