Postavite COPS instalacijom jednim klikom.
Lagani PHP OPDS i HTML poslužitelj za vašu Calibre biblioteku e-knjiga, optimiziran za dijeljeni hosting i postavke s malo resursa.
Odaberite VPS plan za COPS
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz COPS
COPS (Calibre OPDS PHP poslužitelj) je brza alternativa samo za čitanje ugrađenom Calibre poslužitelju sadržaja. On izlaže postojeću Calibre biblioteku — standardnu datoteku
metadata.db — putem jednostavnog HTML sučelja za preglednike i OPDS feeda za čitače e-knjiga kao što su Moon+ Reader, KyBook, Aldiko i Marvin. Budući da radi na običnom PHP-u bez vlastite baze podataka, ostaje odzivan na skromnom hardveru i pokreće se u nekoliko sekundi.
Samostalno hostiranje COPS-a na VPS-u pruža mobilnim čitačima e-knjiga brzu krajnju točku kataloga bez potrebe za stalnim pokretanjem Calibre desktop instance, i prirodno se nadopunjuje s Calibre-Webom za korisnike koji žele javni katalog samo za čitanje, odvojen od njihovog potpunog sučelja za upravljanje.
COPS ključne značajke
Nativni OPDS sažetak
Ugrađeni OPDS 1.1 katalog tako da mobilne aplikacije za čitanje mogu pregledavati, pretraživati i preuzimati iz vaše Calibre biblioteke odmah po instalaciji.
Čita Calibre metadata.db
Izravno pokazuje na istu SQLite bazu podataka koju koristi Calibre — bez uvoza, bez duplicirane biblioteke, bez koraka sinkronizacije.
Mali otisak
Čisti PHP bez vanjske baze podataka, tako da ostaje brz na malim VPS planovima i obrađuje knjižnice s tisućama naslova.
Čitač u pregledniku
Čita EPUB datoteke izravno u pregledniku putem Monoclea, tako da korisnici mogu pregledati knjige bez prethodnog preuzimanja.
Prilagođene teme i postavke
Prilagodljivo po instanci putem
local.php — odaberite temu, postavite veličinu stranice, ograničite pristup ili izložite više baza podataka odjednom.
Zašto pokrenuti COPS na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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