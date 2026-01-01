Deploy Wekan in one click installation.
Open-source Kanban board for visual project management with cards, custom fields, due dates, and team collaboration.
Odaberite VPS plan za Wekan
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Wekan
Wekan is a self-hosted, open-source Kanban board for managing projects visually with boards, lists, and cards. It supports custom fields, labels, checklists, due dates, file attachments, member assignments, and swimlanes for organizing work across teams and projects in a flexible visual format.
Self-hosting Wekan on a VPS keeps all project data private with no per-seat fees or vendor lock-in. A REST API enables automation and integration with external tools, email notifications keep team members informed of card activity, and MongoDB-backed storage ensures reliable data persistence.
Wekan ključne značajke
Flexible Kanban boards
Organize work across unlimited boards with customizable lists, swimlanes, and card templates for any project structure.
Custom fields
Add custom fields to cards including text, numbers, dates, and dropdowns to capture project-specific metadata.
Team collaboration
Assign cards to team members, add watchers, and use comments to coordinate work directly on the board.
REST API
Automate board management and integrate Wekan with external tools using the REST API for cards, lists, and boards.
Email notifications
Receive email alerts when cards are created, updated, or assigned to keep team members informed without checking the board.
Zašto pokrenuti Wekan na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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