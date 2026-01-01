MetaMCP je open-source MCP (Model Context Protocol) proxy koji agregira više MCP servera u jednu, jedinstvenu krajnju točku. Omogućuje vam grupiranje servera u imenske prostore, primjenu middlewarea za ograničavanje stope i vidljivost, i izlaganje krajnjih točaka s autentifikacijom — sve to bez modificiranja vaših postojećih MCP klijenata.

Samostalno hostiranje MetaMCP-a na vašem vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad vašom infrastrukturom AI alata. Povežite bilo kojeg MCP klijenta (Cursor, Claude Desktop ili prilagođene agente) na jedan upravljani pristupnik, čuvajte tajne na strani servera, i skalirajte svoj ekosustav alata bez ponovnog konfiguriranja svakog klijenta kada se serveri promijene.