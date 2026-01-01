Postavite MetaMCP instalacijom jednim klikom.
Jedinstveni MCP agregator i pristupnik koji vam omogućuje upravljanje, sastavljanje i izlaganje svih vaših MCP poslužitelja putem jedne krajnje točke.
Odaberite VPS plan za MetaMCP
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.
Što možete izgraditi uz MetaMCP
MetaMCP je open-source MCP (Model Context Protocol) proxy koji agregira više MCP servera u jednu, jedinstvenu krajnju točku. Omogućuje vam grupiranje servera u imenske prostore, primjenu middlewarea za ograničavanje stope i vidljivost, i izlaganje krajnjih točaka s autentifikacijom — sve to bez modificiranja vaših postojećih MCP klijenata.
Samostalno hostiranje MetaMCP-a na vašem vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad vašom infrastrukturom AI alata. Povežite bilo kojeg MCP klijenta (Cursor, Claude Desktop ili prilagođene agente) na jedan upravljani pristupnik, čuvajte tajne na strani servera, i skalirajte svoj ekosustav alata bez ponovnog konfiguriranja svakog klijenta kada se serveri promijene.
MetaMCP ključne značajke
Agregacija MCP poslužitelja
Kombinirajte bilo koji broj STDIO ili HTTP MCP poslužitelja u jednu jedinstvenu krajnju točku na koju se vaši klijenti mogu povezati.
Imenski prostor radni prostori
Grupirajte MCP poslužitelje u izolirane imenske prostore i prebacite cijele skupove alata za krajnju točku jednim klikom.
API ključ autentifikacija
Osigurajte krajnje točke autentifikacijom Bearer tokenom tako da samo ovlašteni klijenti i agenti mogu pristupiti vašim alatima.
Ugrađeni MCP Inspector
Pregledajte i otklonite pogreške na vašim MetaMCP krajnjim točkama interno, s pohranjenim konfiguracijama poslužitelja, kako biste provjerili radi li sve ispravno.
Middleware podrška
Primijenite priključivi međuprogram za ograničavanje brzine, vidljivost i sigurnost za sav agregirani MCP promet.
SSO i OAuth
Podrška za OpenID Connect pružatelje omogućuje jedinstvenu prijavu za poduzeća uz lokalno upravljanje sesijama Better Auth.
Zašto pokrenuti MetaMCP na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.
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