Postavite InvoiceShelf jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostirana platforma za izdavanje računa otvorenog koda za freelancere i male tvrtke, prije poznata kao Crater.
Odaberite VPS plan za InvoiceShelf
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz InvoiceShelf
InvoiceShelf je samostalno hostirana platforma za izdavanje računa i naplatu za freelancere, konzultante i male tvrtke koje trebaju profesionalno rješenje za izdavanje računa bez mjesečnih SaaS naknada. Pokriva cjelokupni tijek rada naplate: klijente, stavke, račune, ponude, troškove i plaćanja — uz podršku za više valuta, porezne stope i prilagodljive PDF predloške.
Hostiranje InvoiceShelfa na vlastitom VPS-u čuva vaše financijske podatke i evidenciju klijenata privatnima na infrastrukturi koju vi kontrolirate. Uz ugrađenu integraciju Stripe payment gatewaya i portal za klijente gdje kupci mogu pregledavati i plaćati račune online, dobivate uglađeno iskustvo naplate bez naknada po računu ili ovisnosti o dobavljaču.
InvoiceShelf ključne značajke
Računi i predračuni
Izradite profesionalne račune i procjene s prilagodljivim predlošcima i automatskim generiranjem PDF-a za svaki dokument.
Online portal za plaćanje
Klijenti mogu pregledavati, preuzimati i plaćati račune online putem samoposlužnog portala s integracijom Stripe sustava za plaćanje.
Praćenje troškova
Zabilježite i kategorizirajte poslovne troškove uz račune kako biste imali potpunu financijsku sliku na jednom mjestu.
Podrška za više valuta
Fakturirajte klijentima u njihovoj lokalnoj valuti s podesivim tečajevima i odabirom valute po računu.
Upravljanje porezima
Definirajte više poreznih stopa i primijenite ih po stavci ili po računu za rukovanje PDV-om, GST-om i drugim poreznim strukturama.
Zašto pokrenuti InvoiceShelf na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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