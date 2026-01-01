InvoiceShelf je samostalno hostirana platforma za izdavanje računa i naplatu za freelancere, konzultante i male tvrtke koje trebaju profesionalno rješenje za izdavanje računa bez mjesečnih SaaS naknada. Pokriva cjelokupni tijek rada naplate: klijente, stavke, račune, ponude, troškove i plaćanja — uz podršku za više valuta, porezne stope i prilagodljive PDF predloške.

Hostiranje InvoiceShelfa na vlastitom VPS-u čuva vaše financijske podatke i evidenciju klijenata privatnima na infrastrukturi koju vi kontrolirate. Uz ugrađenu integraciju Stripe payment gatewaya i portal za klijente gdje kupci mogu pregledavati i plaćati račune online, dobivate uglađeno iskustvo naplate bez naknada po računu ili ovisnosti o dobavljaču.