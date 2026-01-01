Postavite Gokapi jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Lagan, samostalno hostiran poslužitelj za dijeljenje datoteka s linkovima koji istječu, zaštitom lozinkom i opcionalnim S3 backendom.
Odaberite VPS plan za Gokapi
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Gokapi
Gokapi je poslužitelj za dijeljenje datoteka otvorenog koda, samostalno hostiran, modeliran po uzoru na sada ukinuti Firefox Send. Omogućuje vam prijenos datoteka putem web sučelja i dijeljenje kratkih poveznica za preuzimanje s istekom roka — idealno za jednokratno dijeljenje gdje primatelj nema račun na vašoj platformi. Pohrana može biti lokalni disk ili bilo koji S3-kompatibilni bucket, a svaka poveznica podržava konfigurabilni istek roka, ograničenja preuzimanja i opcionalne lozinke.
Samostalno hostiranje Gokapija na vašem vlastitom VPS-u zadržava dijeljeni sadržaj i zapise o pristupu primatelja unutar vaše vlastite infrastrukture, umjesto SaaS usluge za prijenos. Jedinstvena Go binarna datoteka održava minimalan otisak, a za razliku od javnih platformi za dijeljenje datoteka nema oglašenih kanala za prijavu zlouporabe — samo ljudi kojima pošaljete poveznicu mogu vidjeti što ste prenijeli.
Gokapi ključne značajke
Linkovi za dijeljenje koji istječu
Svaka učitana datoteka dobiva kratki URL s podesivim istekom prema vremenu ili broju preuzimanja, tako da veze prestaju raditi nakon što ih primatelj preuzme.
Lozinkom zaštićene poveznice
Opcionalno zaštitite preuzimanja lozinkom po poveznici tako da se čak ni procurjeli URL-ovi ne mogu otvoriti bez tajne.
Lokalna ili S3 pohrana
Pohranite datoteke na lokalnom volumenu ili usmjerite Gokapi na bilo koji S3-kompatibilni bucket (AWS, Backblaze, MinIO) za elastičnu, trajnu pohranu.
End-to-end enkripcija
Opcionalna enkripcija na strani klijenta osigurava da poslužitelj nikada ne vidi običan tekst za učitavanja dijeljena putem jednokratnih end-to-end šifriranih poveznica.
Višekorisnički računi
Izradite zasebne korisničke račune kako bi više članova osoblja ili obitelji dijelilo jednu instancu s izoliranim povijestima prijenosa.
API i CLI
Učitajte programski putem REST API-ja ili službenog CLI-ja za isporuku artefakata izrade, paketa zapisa i izlaza automatizacije.
Zašto pokrenuti Gokapi na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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