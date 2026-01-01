Do 69% popusta za Gokapi

Postavite Gokapi jednostavnom instalacijom jednim klikom.

Lagan, samostalno hostiran poslužitelj za dijeljenje datoteka s linkovima koji istječu, zaštitom lozinkom i opcionalnim S3 backendom.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Gokapi jednostavnom instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Gokapi

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Gokapi

Gokapi je poslužitelj za dijeljenje datoteka otvorenog koda, samostalno hostiran, modeliran po uzoru na sada ukinuti Firefox Send. Omogućuje vam prijenos datoteka putem web sučelja i dijeljenje kratkih poveznica za preuzimanje s istekom roka — idealno za jednokratno dijeljenje gdje primatelj nema račun na vašoj platformi. Pohrana može biti lokalni disk ili bilo koji S3-kompatibilni bucket, a svaka poveznica podržava konfigurabilni istek roka, ograničenja preuzimanja i opcionalne lozinke.

Samostalno hostiranje Gokapija na vašem vlastitom VPS-u zadržava dijeljeni sadržaj i zapise o pristupu primatelja unutar vaše vlastite infrastrukture, umjesto SaaS usluge za prijenos. Jedinstvena Go binarna datoteka održava minimalan otisak, a za razliku od javnih platformi za dijeljenje datoteka nema oglašenih kanala za prijavu zlouporabe — samo ljudi kojima pošaljete poveznicu mogu vidjeti što ste prenijeli.

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Što možete izgraditi uz {name}

Gokapi ključne značajke

Linkovi za dijeljenje koji istječu

Svaka učitana datoteka dobiva kratki URL s podesivim istekom prema vremenu ili broju preuzimanja, tako da veze prestaju raditi nakon što ih primatelj preuzme.

Lozinkom zaštićene poveznice

Opcionalno zaštitite preuzimanja lozinkom po poveznici tako da se čak ni procurjeli URL-ovi ne mogu otvoriti bez tajne.

Lokalna ili S3 pohrana

Pohranite datoteke na lokalnom volumenu ili usmjerite Gokapi na bilo koji S3-kompatibilni bucket (AWS, Backblaze, MinIO) za elastičnu, trajnu pohranu.

End-to-end enkripcija

Opcionalna enkripcija na strani klijenta osigurava da poslužitelj nikada ne vidi običan tekst za učitavanja dijeljena putem jednokratnih end-to-end šifriranih poveznica.

Višekorisnički računi

Izradite zasebne korisničke račune kako bi više članova osoblja ili obitelji dijelilo jednu instancu s izoliranim povijestima prijenosa.

API i CLI

Učitajte programski putem REST API-ja ili službenog CLI-ja za isporuku artefakata izrade, paketa zapisa i izlaza automatizacije.

Zašto pokrenuti Gokapi na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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