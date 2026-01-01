Gokapi je poslužitelj za dijeljenje datoteka otvorenog koda, samostalno hostiran, modeliran po uzoru na sada ukinuti Firefox Send. Omogućuje vam prijenos datoteka putem web sučelja i dijeljenje kratkih poveznica za preuzimanje s istekom roka — idealno za jednokratno dijeljenje gdje primatelj nema račun na vašoj platformi. Pohrana može biti lokalni disk ili bilo koji S3-kompatibilni bucket, a svaka poveznica podržava konfigurabilni istek roka, ograničenja preuzimanja i opcionalne lozinke.

Samostalno hostiranje Gokapija na vašem vlastitom VPS-u zadržava dijeljeni sadržaj i zapise o pristupu primatelja unutar vaše vlastite infrastrukture, umjesto SaaS usluge za prijenos. Jedinstvena Go binarna datoteka održava minimalan otisak, a za razliku od javnih platformi za dijeljenje datoteka nema oglašenih kanala za prijavu zlouporabe — samo ljudi kojima pošaljete poveznicu mogu vidjeti što ste prenijeli.