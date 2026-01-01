docassemble je besplatna platforma otvorenog koda za izradu vođenih intervjua temeljenih na webu koji prikupljaju informacije od krajnjih korisnika i sastavljaju prilagođene dokumente, ugovore i obrasce na temelju odgovora. Autori pišu logiku intervjua u YAML-u, predloške dokumenata u Markdownu ili DOCX-u i proširuju ponašanje pomoću Pythona — bez postavljanja prilagođene web aplikacije.

Izvorno dizajniran za organizacije za pravnu pomoć i odvjetnička društva koja automatiziraju prijem klijenata i izradu dokumenata, docassemble sada pokreće stručne sustave u područjima usklađenosti, državnih usluga i HR radnih procesa. Samostalno hostiranje na VPS-u čuva osjetljive odgovore iz intervjua, generirane dokumente i podatke o klijentima na infrastrukturi koju vi kontrolirate, bez naknada po intervjuu ili po korisniku.