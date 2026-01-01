Postavite docassemble jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Ekspertni sustav otvorenog koda za vođene intervjue i automatizirano sastavljanje dokumenata izgrađen na Pythonu, YAML-u i Markdownu.
Odaberite VPS plan za docassemble
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz docassemble
docassemble je besplatna platforma otvorenog koda za izradu vođenih intervjua temeljenih na webu koji prikupljaju informacije od krajnjih korisnika i sastavljaju prilagođene dokumente, ugovore i obrasce na temelju odgovora. Autori pišu logiku intervjua u YAML-u, predloške dokumenata u Markdownu ili DOCX-u i proširuju ponašanje pomoću Pythona — bez postavljanja prilagođene web aplikacije.
Izvorno dizajniran za organizacije za pravnu pomoć i odvjetnička društva koja automatiziraju prijem klijenata i izradu dokumenata, docassemble sada pokreće stručne sustave u područjima usklađenosti, državnih usluga i HR radnih procesa. Samostalno hostiranje na VPS-u čuva osjetljive odgovore iz intervjua, generirane dokumente i podatke o klijentima na infrastrukturi koju vi kontrolirate, bez naknada po intervjuu ili po korisniku.
docassemble ključne značajke
Vođeni intervjui
Izradite razgranate tokove pitanja u YAML-u koji prikupljaju korisnički unos putem pristupačnih web obrazaca prilagođenih mobilnim uređajima s uvjetnom logikom.
Sastavljanje dokumenata
Generirajte ispunjene DOCX, PDF i RTF dokumente iz odgovora na intervju koristeći Markdown ili Word predloške s automatskim formatiranjem.
Python proširivost
Uronite u puni Python kad god YAML nije dovoljan — pozivajte vanjske API-je, izvršavajte izračune ili se integrirajte s postojećim sustavima.
Elektronički potpisi
Snimite potpise na zaslonima osjetljivim na dodir i ugradite ih u generirane dokumente bez usluga e-potpisa trećih strana.
Višejezična podrška
Napišite jedan intervju na više jezika s ugrađenim alatima za prevođenje i lokaliziranim formatiranjem datuma, brojeva i valuta.
Ugrađeni poligon
Razvojno okruženje temeljeno na pregledniku s uređivačem koda, testiranjem uživo i upravljanjem paketima omogućuje autorima iteraciju bez zasebnog IDE-a.
Zašto pokrenuti docassemble na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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