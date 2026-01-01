Postavite SearXNG instalacijom jednim klikom.
Metatražilica koja poštuje privatnost i objedinjuje rezultate iz desetaka izvora bez pohranjivanja upita ili praćenja korisnika.
Odaberite VPS plan za SearXNG
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz SearXNG
SearXNG je metatražilica usmjerena na privatnost koja istovremeno pretražuje Google, Bing, DuckDuckGo i desetke drugih pružatelja pretraživanja, vraćajući agregirane rezultate bez stvaranja korisničkog profila ili pohranjivanja povijesti pretraživanja. Za razliku od komercijalnih tražilica koje monetiziraju upite putem profiliranja i ciljanog oglašavanja, SearXNG pruža nefiltrirani pristup informacijama na webu.
Samostalno hostiranje znači da vaša pretraživanja prolaze kroz infrastrukturu koju vi kontrolirate umjesto javnih instanci kojima upravljaju nepoznate strane. Vi odlučujete koji su pružatelji pretraživanja uključeni, kako se rezultati filtriraju i tko može pristupiti vašoj instanci — bez oslanjanja na dijeljene poslužitelje zajednice koji mogu doživjeti zastoje ili ograničenje broja zahtjeva.
SearXNG ključne značajke
Nema zapisivanja upita
Pretrage se nikada ne pohranjuju niti povezuju s vašim identitetom, čime se eliminira profiliranje i praćenje ponašanja svojstveno komercijalnim tražilicama.
Višeizvorna agregacija
Istovremeno pretražuje desetke tražilica, smanjujući pristranost rezultata i pružajući širu pokrivenost od bilo kojeg pojedinačnog pružatelja.
Konfigurabilni motori
Odaberite točno koje pružatelje pretraživanja uključiti ili isključiti, prilagođavajući kombinaciju rezultata vašim istraživačkim potrebama i preferencijama privatnosti.
Pretraga kategorija
Namjenske kategorije pretraživanja za web, slike, videozapise, vijesti i specijalizirane izvore čine rezultate relevantnima za vrstu sadržaja koji vam je potreban.
Bez kolačića ili praćenja
Radi bez kolačića ili skripti za praćenje, što ga čini prikladnim za istraživanja osjetljiva na privatnost i upotrebu u ograničenim okruženjima.
Zašto pokrenuti SearXNG na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i ne mogu biti više zadivljen. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.
Istražite više aplikacija za implementaciju
Anki Sync Server Enhanced
Samostalno hostiran Anki poslužitelj za sinkronizaciju s podrškom za više korisnika, sigurnosnim kopijama i web nadzornom pločom