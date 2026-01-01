SearXNG je metatražilica usmjerena na privatnost koja istovremeno pretražuje Google, Bing, DuckDuckGo i desetke drugih pružatelja pretraživanja, vraćajući agregirane rezultate bez stvaranja korisničkog profila ili pohranjivanja povijesti pretraživanja. Za razliku od komercijalnih tražilica koje monetiziraju upite putem profiliranja i ciljanog oglašavanja, SearXNG pruža nefiltrirani pristup informacijama na webu.

Samostalno hostiranje znači da vaša pretraživanja prolaze kroz infrastrukturu koju vi kontrolirate umjesto javnih instanci kojima upravljaju nepoznate strane. Vi odlučujete koji su pružatelji pretraživanja uključeni, kako se rezultati filtriraju i tko može pristupiti vašoj instanci — bez oslanjanja na dijeljene poslužitelje zajednice koji mogu doživjeti zastoje ili ograničenje broja zahtjeva.