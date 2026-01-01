Postavite Docspell instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostiran organizator dokumenata koji automatski označava skenirane dokumente, e-poštu i PDF-ove i čini ih pretraživima po cijelom tekstu.
Odaberite VPS plan za Docspell
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Docspell
Docspell je poslužitelj za upravljanje dokumentima otvorenog koda s vlastitim hostingom, dizajniran za hrpe papira koji su skenirani, preuzeti ili poslani e-poštom. Pokreće OCR na dolaznim datotekama, izdvaja datume, korespondente i iznose koristeći NLP te pohranjuje strukturirane metapodatke uz originalni dokument tako da cijela arhiva postaje pretraživa po cijelom tekstu. Oznake, prilagođena polja, mape i spremljeni upiti čine praktičnim upravljanje kućanskom papirologijom, računima slobodnjaka ili evidencijom malih poduzeća tijekom mnogo godina.
Samostalno hostiranje Docspella na vlastitom VPS-u čuva najosjetljiviju papirologiju — porezne evidencije, medicinske račune, pravne dokumente, državne obrasce — unutar infrastrukture koju kontrolirate, umjesto u SaaS usluzi za dokumente. Implementacija uključuje PostgreSQL za pohranu, Solr za pretraživanje cijelog teksta te Docspell rest server plus joex worker za OCR i konverziju, pri čemu prva prijava stvara račun koji posjeduje arhivu dokumenata.
Docspell ključne značajke
OCR + NLP ekstrakcija
Pokreće OCR na svakom skeniranju, zatim izdvaja datume, korespondente, iznose i kontakte tako da svaki dokument stiže u pristiglu poštu već prethodno klasificiran.
Pretraživanje cijelog teksta
Pretraživanje cijelog teksta podržano Solrom kroz svaki dokument — račune, ugovore, potvrde, privitke e-pošte — s filtrima po oznaci, mapi i polju.
Unos e-pošte i mapa
Dohvatite privitke poštanskog sandučića putem IMAP-a, prihvatite HTTP prijenose sa skenera i pratite direktorij za datoteke ispuštene putem SCP-a ili rsync-a.
Oznake i prilagođena polja
Označite dokumente oznakama, oznakama organizacije, prilagođenim poljima (iznosi, datumi ugovora, datumi isteka) i spremljenim pretragama koje se automatski osvježavaju.
Višekorisnički i višezakupnički
Svaki "kolektiv" je izolirani radni prostor s vlastitim korisnicima, dokumentima i metapodacima tako da obitelji ili mali timovi dijele jednu instancu bez preklapanja podataka.
Pretvorba dokumenta
Pretvara dolazne HTML, Office, slikovne i e-mail datoteke u PDF-ove s mogućnošću pretraživanja putem WeasyPrint-a, Unoconv-a i Tesseract-a za jedinstvenu arhivu.
Zašto pokrenuti Docspell na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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