Docspell je poslužitelj za upravljanje dokumentima otvorenog koda s vlastitim hostingom, dizajniran za hrpe papira koji su skenirani, preuzeti ili poslani e-poštom. Pokreće OCR na dolaznim datotekama, izdvaja datume, korespondente i iznose koristeći NLP te pohranjuje strukturirane metapodatke uz originalni dokument tako da cijela arhiva postaje pretraživa po cijelom tekstu. Oznake, prilagođena polja, mape i spremljeni upiti čine praktičnim upravljanje kućanskom papirologijom, računima slobodnjaka ili evidencijom malih poduzeća tijekom mnogo godina.

Samostalno hostiranje Docspella na vlastitom VPS-u čuva najosjetljiviju papirologiju — porezne evidencije, medicinske račune, pravne dokumente, državne obrasce — unutar infrastrukture koju kontrolirate, umjesto u SaaS usluzi za dokumente. Implementacija uključuje PostgreSQL za pohranu, Solr za pretraživanje cijelog teksta te Docspell rest server plus joex worker za OCR i konverziju, pri čemu prva prijava stvara račun koji posjeduje arhivu dokumenata.