Do 69% popusta za Bazarr

Instalirajte Bazarr jednim klikom.

Automatizirani pratitelj za upravljanje titlovima za Sonarr i Radarr koji preuzima i nadograđuje titlove u vašoj medijskoj biblioteci.

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AI VPS
5,49  € /mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Instalirajte Bazarr jednim klikom.

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69 % popusta
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 131,76 € (redovna cijena je 431,76 €). Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 191,76 € (redovna cijena je 527,76 €). Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 263,76 € (redovna cijena je 863,76 €). Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 527,76 € (redovna cijena je 1.559,76 €). Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 131,76 € (redovna cijena je 431,76 €). Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 191,76 € (redovna cijena je 527,76 €). Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 263,76 € (redovna cijena je 863,76 €). Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 527,76 € (redovna cijena je 1.559,76 €). Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Bazarr

Bazarr je prateća aplikacija za Sonarr i Radarr koja automatizira cijeli tijek rada s titlovima za vašu medijsku biblioteku. Prati vašu biblioteku za novi sadržaj i automatski pretražuje, preuzima i organizira titlove na vašim preferiranim jezicima preko 20+ pružatelja usluga, uključujući OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed i Podnapisi. Kada postanu dostupne bolje verzije titlova, Bazarr ih automatski nadograđuje — nije potrebno ručno pretraživanje.

Pokretanje Bazarr-a na namjenskom VPS-u daje mu dosljedno vrijeme rada i pouzdanu javnu IP adresu potrebnu za neprekidan pristup pružateljima usluga — kućne mreže s dinamičkim IP adresama s vremenom mogu biti blokirane od strane pružatelja titlova. U kombinaciji s alatima za sinkronizaciju titlova koji ispravljaju neusklađenosti vremena i podrškom za SDH zapise za osobe oštećena sluha, Bazarr pruža potpunu pokrivenost titlovima za svaki medijski sadržaj u vašoj biblioteci.

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Što možete izgraditi uz {name}

Bazarr ključne značajke

Sonarr i Radarr integracija

Bazarr se izravno povezuje s vašom postojećom arr postavkom i automatski preuzima titlove za svaki film ili epizodu čim se doda u vašu biblioteku.

Više od 20 pružatelja titlova

Pretražite OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi i mnoge druge istovremeno kako biste povećali šansu za pronalazak točnih titlova na vašem jeziku.

Automatske nadogradnje kvalitete

Kada se objavi bolja verzija titlova za sadržaj koji je već u vašoj biblioteci, Bazarr automatski zamjenjuje postojeću datoteku bez ikakve ručne intervencije.

Sinkronizacija titlova

Ugrađeni alati za sinkronizaciju prilagođavaju vrijeme titlova kako bi odgovaralo audio zapisima, ispravljajući najčešći razlog zbog kojeg se titlovi čine neusklađenima čak i kada su preuzeti iz pouzdanih izvora.

Podrška za osobe oštećenog sluha

Preferirajte SDH ili CC zapise za pristupačnost — Bazarr može dati prioritet titlovima za osobe oštećena sluha kod svih pružatelja usluga za svaku stavku u vašoj biblioteci.

Zašto pokrenuti Bazarr na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
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