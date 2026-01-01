Instalirajte Bazarr jednim klikom.
Automatizirani pratitelj za upravljanje titlovima za Sonarr i Radarr koji preuzima i nadograđuje titlove u vašoj medijskoj biblioteci.
Odaberite VPS plan za Bazarr
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Bazarr
Bazarr je prateća aplikacija za Sonarr i Radarr koja automatizira cijeli tijek rada s titlovima za vašu medijsku biblioteku. Prati vašu biblioteku za novi sadržaj i automatski pretražuje, preuzima i organizira titlove na vašim preferiranim jezicima preko 20+ pružatelja usluga, uključujući OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed i Podnapisi. Kada postanu dostupne bolje verzije titlova, Bazarr ih automatski nadograđuje — nije potrebno ručno pretraživanje.
Pokretanje Bazarr-a na namjenskom VPS-u daje mu dosljedno vrijeme rada i pouzdanu javnu IP adresu potrebnu za neprekidan pristup pružateljima usluga — kućne mreže s dinamičkim IP adresama s vremenom mogu biti blokirane od strane pružatelja titlova. U kombinaciji s alatima za sinkronizaciju titlova koji ispravljaju neusklađenosti vremena i podrškom za SDH zapise za osobe oštećena sluha, Bazarr pruža potpunu pokrivenost titlovima za svaki medijski sadržaj u vašoj biblioteci.
Bazarr ključne značajke
Sonarr i Radarr integracija
Bazarr se izravno povezuje s vašom postojećom arr postavkom i automatski preuzima titlove za svaki film ili epizodu čim se doda u vašu biblioteku.
Više od 20 pružatelja titlova
Pretražite OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi i mnoge druge istovremeno kako biste povećali šansu za pronalazak točnih titlova na vašem jeziku.
Automatske nadogradnje kvalitete
Kada se objavi bolja verzija titlova za sadržaj koji je već u vašoj biblioteci, Bazarr automatski zamjenjuje postojeću datoteku bez ikakve ručne intervencije.
Sinkronizacija titlova
Ugrađeni alati za sinkronizaciju prilagođavaju vrijeme titlova kako bi odgovaralo audio zapisima, ispravljajući najčešći razlog zbog kojeg se titlovi čine neusklađenima čak i kada su preuzeti iz pouzdanih izvora.
Podrška za osobe oštećenog sluha
Preferirajte SDH ili CC zapise za pristupačnost — Bazarr može dati prioritet titlovima za osobe oštećena sluha kod svih pružatelja usluga za svaku stavku u vašoj biblioteci.
Zašto pokrenuti Bazarr na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.