Bazarr je prateća aplikacija za Sonarr i Radarr koja automatizira cijeli tijek rada s titlovima za vašu medijsku biblioteku. Prati vašu biblioteku za novi sadržaj i automatski pretražuje, preuzima i organizira titlove na vašim preferiranim jezicima preko 20+ pružatelja usluga, uključujući OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed i Podnapisi. Kada postanu dostupne bolje verzije titlova, Bazarr ih automatski nadograđuje — nije potrebno ručno pretraživanje.

Pokretanje Bazarr-a na namjenskom VPS-u daje mu dosljedno vrijeme rada i pouzdanu javnu IP adresu potrebnu za neprekidan pristup pružateljima usluga — kućne mreže s dinamičkim IP adresama s vremenom mogu biti blokirane od strane pružatelja titlova. U kombinaciji s alatima za sinkronizaciju titlova koji ispravljaju neusklađenosti vremena i podrškom za SDH zapise za osobe oštećena sluha, Bazarr pruža potpunu pokrivenost titlovima za svaki medijski sadržaj u vašoj biblioteci.