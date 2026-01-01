Invoice Ninja je platforma otvorenog koda bogata značajkama za izradu računa, praćenje troškova, upravljanje klijentima i prihvaćanje plaćanja. Kojoj vjeruje preko 100.000 tvrtki diljem svijeta, podržava više od 40 pristupnika za plaćanje, automatizirane podsjetnike, ponavljajuće račune i praćenje vremena — sve u jednoj samostalno hostiranoj aplikaciji.

Pokretanje Invoice Ninja na vlastitom VPS-u čuva vaše financijske podatke pod vašom kontrolom bez naknada po transakciji, bez troškova pretplate i bez ovisnosti o dobavljaču. Dobivate potpuno vlasništvo nad evidencijom klijenata, poviješću plaćanja i financijskim izvješćima bez dijeljenja osjetljivih poslovnih podataka s pružateljima SaaS usluga trećih strana.