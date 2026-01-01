Postavite Invoice Ninja instalacijom jednim klikom.
Platforma otvorenog koda za izdavanje računa, naplatu i plaćanja, namijenjena samostalnim djelatnicima i malim poduzećima.
Odaberite VPS plan za Invoice Ninja
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Invoice Ninja
Invoice Ninja je platforma otvorenog koda bogata značajkama za izradu računa, praćenje troškova, upravljanje klijentima i prihvaćanje plaćanja. Kojoj vjeruje preko 100.000 tvrtki diljem svijeta, podržava više od 40 pristupnika za plaćanje, automatizirane podsjetnike, ponavljajuće račune i praćenje vremena — sve u jednoj samostalno hostiranoj aplikaciji.
Pokretanje Invoice Ninja na vlastitom VPS-u čuva vaše financijske podatke pod vašom kontrolom bez naknada po transakciji, bez troškova pretplate i bez ovisnosti o dobavljaču. Dobivate potpuno vlasništvo nad evidencijom klijenata, poviješću plaćanja i financijskim izvješćima bez dijeljenja osjetljivih poslovnih podataka s pružateljima SaaS usluga trećih strana.
Invoice Ninja ključne značajke
Naplata putem više pristupnika
Prihvatite plaćanja putem Stripe-a, PayPal-a, Authorize.net-a i 40+ drugih pristupnika izravno na računima za klijente bez dodatnih pretplata.
Ponavljajući računi
Automatizirajte naplatu za klijente s paušalnim ugovorom pomoću zakazanih računa koji se generiraju i šalju u konfiguriranom ciklusu bez ručne intervencije.
Praćenje vremena
Zabilježite naplative sate s ugrađenim mjeračem vremena i pretvorite praćeno vrijeme izravno u stavke računa jednim klikom.
Korisnički portal
Omogućite klijentima brendirani samoposlužni portal za pregledavanje računa, vršenje plaćanja i preuzimanje izvoda bez da vas izravno kontaktiraju.
Upravljanje troškovima
Pratite poslovne troškove, priložite račune i pretvorite troškove u naplative klijentske naknade u jednom besprijekornom radnom procesu.
Zašto pokrenuti Invoice Ninja na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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