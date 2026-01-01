Postavite MetaTrader 5 instalacijom jednim klikom.
Pokrenite MetaTrader 5 u pregledniku putem KasmVNC-a za 24/7 trgovanje forexom i CFD-ovima bez namjenskog Windows računala.
Odaberite VPS plan za MetaTrader 5
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.
Što možete izgraditi uz MetaTrader 5
MetaTrader 5 je najpopularnija platforma za trgovanje na svijetu za forex, dionice, fjučerse, CFD-ove i kriptovalute — koju koriste milijuni trgovaca i podržavaju stotine brokera diljem svijeta. Ovaj predložak pokreće punu Windows verziju MetaTradera 5 unutar Wine-on-Linux spremnika, izloženu putem KasmVNC-a tako da joj možete pristupiti iz bilo kojeg preglednika bez lokalne instalacije desktop klijenta.
Samostalno hostiranje MT5-ice na vašem VPS-u daje trgovcima 24/7 online terminal za trgovanje koji pokreće Expert Advisore (EA) i pretplate za copy-trading bez potrebe da stolno računalo ostane uključeno. Preglednički KasmVNC frontend omogućuje vam prijavu s bilo kojeg mjesta — stolnog računala, tableta ili telefona — bez instaliranja vlasničkog MT5 klijenta na svaki uređaj.
MetaTrader 5 ključne značajke
Uvijek aktivni EAs
Pokrenite Expert Advisore i pretplate za copy-trading 24/7 bez da držite stolno računalo uključenim — vaš VPS automatski upravlja tržišnim događajima tijekom noći i vikenda.
Pristup pregledniku
Povežite se sa svojim MT5 terminalom s bilo kojeg uređaja s modernim preglednikom putem KasmVNC-a — stolnog računala, tableta ili telefona — nije potrebna instalacija sustava Windows.
Poveži bilo kojeg brokera
Koristite bilo kojeg MetaTrader 5 brokera — stotine podržavaju MT5, uključujući IC Markets, Pepperstone, FxPro, OANDA, XM i mnoge druge diljem svijeta.
Grafikoni i pokazatelji
Potpuno MT5 grafičko prikazivanje s tehničkim indikatorima, dubinom tržišta, analizom više vremenskih okvira i prilagođenim skriptama indikatora putem MQL5.
Algoritamsko trgovanje
MQL5 IDE unutar terminala za pisanje stručnih savjetnika, prilagođenih indikatora i skripti — uz opcionalnu integraciju Python RPyC-a za vanjsku automatizaciju.
Trajna konfiguracija
Vaš profil terminala, predlošci, EA-ovi, indikatori i vjerodajnice računa ostaju sačuvani pri ponovnom pokretanju spremnika putem namjenskog konfiguracijskog volumena.
Zašto pokrenuti MetaTrader 5 na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.
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