MetaTrader 5 je najpopularnija platforma za trgovanje na svijetu za forex, dionice, fjučerse, CFD-ove i kriptovalute — koju koriste milijuni trgovaca i podržavaju stotine brokera diljem svijeta. Ovaj predložak pokreće punu Windows verziju MetaTradera 5 unutar Wine-on-Linux spremnika, izloženu putem KasmVNC-a tako da joj možete pristupiti iz bilo kojeg preglednika bez lokalne instalacije desktop klijenta.

Samostalno hostiranje MT5-ice na vašem VPS-u daje trgovcima 24/7 online terminal za trgovanje koji pokreće Expert Advisore (EA) i pretplate za copy-trading bez potrebe da stolno računalo ostane uključeno. Preglednički KasmVNC frontend omogućuje vam prijavu s bilo kojeg mjesta — stolnog računala, tableta ili telefona — bez instaliranja vlasničkog MT5 klijenta na svaki uređaj.