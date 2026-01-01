Postavite Nightlio jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Samohostirano praćenje raspoloženja i dnevnik s privatnošću na prvom mjestu — alternativa otvorenog koda za Daylio za vaš VPS.
Odaberite VPS plan za Nightlio
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Nightlio
Nightlio je samostalno hostiran bilježnik raspoloženja i dnevni dnevnik, izgrađen kao besplatna alternativa aplikacijama temeljenim na pretplati poput Daylija, s prioritetom privatnosti. Bilježite raspoloženja na skali od pet točaka, priložite unose u dnevnik formatirane u Markdownu, označite unose prilagodljivim grupama i pregledajte obrasce putem prikaza kalendara, brojača nizova i zbirnih statistika — sve to putem responzivnog web sučelja koje radi na stolnim i mobilnim preglednicima.
Pokretanje Nightlija na vašem vlastitom VPS-u čuva svaki unos raspoloženja i bilješku iz dnevnika u lokalnoj SQLite bazi podataka pod vašom kontrolom, bez oglašavanja, bez telemetrije i bez rizika da se naplatni zidovi pojave između vas i vaših podataka.
Nightlio ključne značajke
Dnevno praćenje raspoloženja
Bilježite svoje raspoloženje na ljestvici od pet točaka jednim dodirom i promatrajte kako se pojavljuju obrasci tijekom dana, tjedana i mjeseci.
Markdown dnevnik
Priložite bogate Markdown bilješke svakom unosu s naslovima, popisima i poveznicama za promišljanje bogato kontekstom.
Prilagođene grupe oznaka
Stvorite vlastite kategorije kao što su spavanje, produktivnost ili društveni život i označite unose kako biste otkrili što utječe na vaše raspoloženje.
Kalendar i nizovi
Pregledajte povijest raspoloženja u kalendarskom prikazu i ostanite motivirani uz ugrađeno praćenje niza bilježenja u dnevnik.
Dubinska analitika
Pregledajte prosječno raspoloženje tijekom vremena, grafikone distribucije raspoloženja i gamificirana postignuća koja nagrađuju dosljedno vođenje dnevnika.
SQLite pohrana
Svi unosi nalaze se u jednoj SQLite datoteci na vašem VPS-u, jednostavnoj za sigurnosno kopiranje, premještanje između poslužitelja ili izvoz u bilo kojem trenutku.
Zašto pokrenuti Nightlio na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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