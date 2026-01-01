Nightlio je samostalno hostiran bilježnik raspoloženja i dnevni dnevnik, izgrađen kao besplatna alternativa aplikacijama temeljenim na pretplati poput Daylija, s prioritetom privatnosti. Bilježite raspoloženja na skali od pet točaka, priložite unose u dnevnik formatirane u Markdownu, označite unose prilagodljivim grupama i pregledajte obrasce putem prikaza kalendara, brojača nizova i zbirnih statistika — sve to putem responzivnog web sučelja koje radi na stolnim i mobilnim preglednicima.

Pokretanje Nightlija na vašem vlastitom VPS-u čuva svaki unos raspoloženja i bilješku iz dnevnika u lokalnoj SQLite bazi podataka pod vašom kontrolom, bez oglašavanja, bez telemetrije i bez rizika da se naplatni zidovi pojave između vas i vaših podataka.