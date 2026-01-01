Microweber je CMS otvorenog koda i alat za izradu web-mjesta koji vam omogućuje sastavljanje stranica, blogova i internetskih trgovina povlačenjem blokova izravno na stranicu uživo — bez zasebnog pretpregleda administratora, bez kodiranja predložaka. Izgrađen na Laravelu i licenciran pod MIT-om, dolazi s potpunim sustavom e-trgovine, višejezičnim sadržajem i sustavom modula koji pokriva trgovine, galerije, kontaktne obrasce i objave na blogu odmah po instalaciji.

Samostalno hostiranje Microwebera na vlastitom VPS-u čuva datoteke vašeg web-mjesta, narudžbe kupaca i učitane medije u potpunosti pod vašom kontrolom, bez naknada po web-mjestu, bez naknada za transakcije i bez ograničenja platforme na teme ili module koje možete instalirati.