Postavite Microweber instalacijom jednim klikom.
Drag-and-drop alat za izradu web stranica i CMS otvorenog koda s ugrađenom e-trgovinom, pokretan Laravelom.
Odaberite VPS plan za Microweber
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Microweber
Microweber je CMS otvorenog koda i alat za izradu web-mjesta koji vam omogućuje sastavljanje stranica, blogova i internetskih trgovina povlačenjem blokova izravno na stranicu uživo — bez zasebnog pretpregleda administratora, bez kodiranja predložaka. Izgrađen na Laravelu i licenciran pod MIT-om, dolazi s potpunim sustavom e-trgovine, višejezičnim sadržajem i sustavom modula koji pokriva trgovine, galerije, kontaktne obrasce i objave na blogu odmah po instalaciji.
Samostalno hostiranje Microwebera na vlastitom VPS-u čuva datoteke vašeg web-mjesta, narudžbe kupaca i učitane medije u potpunosti pod vašom kontrolom, bez naknada po web-mjestu, bez naknada za transakcije i bez ograničenja platforme na teme ili module koje možete instalirati.
Microweber ključne značajke
Uživo drag-and-drop uređivač
Uređujte stranice izravno na front-endu povlačenjem blokova, teksta i slika na željeno mjesto — izgled koji kreirate je upravo ono što posjetitelji vide.
Ugrađena e-trgovina
Pokrenite internetsku trgovinu s katalozima proizvoda, košaricom, naplatom i upravljanjem narudžbama uključenim u jezgru — nije potreban zaseban dodatak ili pretplata.
Temelj Laravela
Izgrađen na Laravel PHP frameworku, pružajući programerima poznatu MVC strukturu, Composer pakete i Eloquent ORM za sigurno proširenje platforme.
Višejezični sadržaj
Objavite istu stranicu na više jezika s izvornim alatima za prevođenje, tako da možete dosegnuti međunarodnu publiku bez dodataka trećih strana.
Ekosustav modula
Dodajte galerije, kontakt obrasce, klizače, trgovine i objave na blogu kao module za višekratnu upotrebu koji se mogu postaviti na bilo koju stranicu i vizualno rekonfigurirati.
White-label teme
Slobodno prilagodite predloške, brendiranje i rasporede pod MIT licencom — idealno za agencije koje izrađuju web stranice za klijente bez zaključavanja dobavljača.
Zašto pokrenuti Microweber na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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