Vane je sustav za odgovaranje otvorenog koda pokretan umjetnom inteligencijom koji u potpunosti radi na infrastrukturi koju vi kontrolirate. Kombinira metatražilicu temeljenu na SearXNG-u s vašim odabirom velikog jezičnog modela — lokalne Ollama modele ili davatelje usluga u oblaku poput OpenAI-ja, Anthropic Claudea, Google Geminija i Groqa — za sintetiziranje točnih odgovora potkrijepljenih citiranim web izvorima.

Samostalno hostiranje Vanea čuva svaki upit za pretraživanje i prijenos dokumenta na vašem VPS-u. Nema bilježenja upita trećih strana, nema pretplate po korisniku i nema neprozirnog rangiranja — vi birate izvore pretraživanja, model i razinu privatnosti koja odgovara načinu na koji istražujete.