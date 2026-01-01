Postavi Vane instalacijom jednim klikom.
AI mehanizam za odgovaranje usmjeren na privatnost koji pruža citirane odgovore koristeći lokalne LLM-ove ili pružatelje usluga u oblaku na vašem vlastitom hardveru.
Odaberite VPS plan za Vane
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Vane
Vane je sustav za odgovaranje otvorenog koda pokretan umjetnom inteligencijom koji u potpunosti radi na infrastrukturi koju vi kontrolirate. Kombinira metatražilicu temeljenu na SearXNG-u s vašim odabirom velikog jezičnog modela — lokalne Ollama modele ili davatelje usluga u oblaku poput OpenAI-ja, Anthropic Claudea, Google Geminija i Groqa — za sintetiziranje točnih odgovora potkrijepljenih citiranim web izvorima.
Samostalno hostiranje Vanea čuva svaki upit za pretraživanje i prijenos dokumenta na vašem VPS-u. Nema bilježenja upita trećih strana, nema pretplate po korisniku i nema neprozirnog rangiranja — vi birate izvore pretraživanja, model i razinu privatnosti koja odgovara načinu na koji istražujete.
Vane ključne značajke
Citirani AI odgovori
Svaki odgovor povezuje se s temeljnim izvorima, omogućujući vam da provjerite tvrdnje i dublje istražite bez slijepog povjerenja u generirani sadržaj.
Lokalni i oblačni LLM-ovi
Pokrenite modele otvorenog koda lokalno putem Ollame, ili povežite OpenAI, Anthropic, Google Gemini i Groq s istog web sučelja.
Uključen SearXNG
Dolazi s instancom metatražilice SearXNG tako da se upiti agregiraju kroz mnoge tražilice bez izlaganja komercijalnim tragačima.
Načini brzine i kvalitete
Prebacujte se između načina rada za brzinu, uravnoteženost i kvalitetu kako biste zamijenili vrijeme odziva za dublje, višestupanjsko istraživanje o složenijim pitanjima.
Prijenos datoteka i otkrivanje
Prenesite PDF-ove, tekstualne datoteke i slike kako biste postavljali pitanja o vlastitim dokumentima, ili pregledajte Discover feed za popularni sadržaj.
Povijest pretraživanja na vašem VPS-u
Svi upiti, prenesene datoteke i povijest chata ostaju na vašem poslužitelju u trajnom volumenu — nikada se ne sinkroniziraju s oblakom treće strane.
Zašto pokrenuti Vane na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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