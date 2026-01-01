Postavite Phoenix instalacijom jednim klikom.
Otvorenog koda platforma za promatranje umjetne inteligencije za praćenje, procjenu i nadzor LLM aplikacija i AI agenata u produkciji.
Odaberite VPS plan za Phoenix
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Phoenix
Phoenix je open-source AI platforma za promatranje koju je izgradio Arize AI za timove koji razvijaju aplikacije s velikim jezičnim modelima, agentima i cjevovodima za dohvaćanje. Ona bilježi svaki trag koji proizvede vaša aplikacija putem standardne OpenTelemetry instrumentacije, prikazujući latenciju, upotrebu tokena i kvalitetu odgovora, tako da inženjeri mogu uočiti regresije prije nego što dođu do korisnika. Uz gotove integracije za LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic i većinu drugih AI okvira, Phoenix se uklapa u postojeće cjevovode bez prepisivanja koda.
Samostalno hostiranje Phoenixa na vašem vlastitom VPS-u čuva upite, izlaze modela i kontekst dohvaćanja na infrastrukturi koju kontrolirate. Nema naknada po tragu niti ograničenja rezidencije podataka — pohranite onoliko telemetrije koliko vaš disk dopušta.
Phoenix ključne značajke
OpenTelemetry praćenje
Zabilježite cijelo stablo izvršavanja svakog poziva LLM-a, pozivanja alata i koraka dohvaćanja koristeći standardni OTLP protokol.
Okvir za evaluaciju
Pokrenite LLM-kao-sudac i evaluatore temeljene na kodu preko skupova podataka za ocjenjivanje kvalitete odgovora i hvatanje regresija prije implementacije.
Prompt poligon
Iterirajte na upitima usporedno preko modela i parametara bez diranja koda aplikacije ili ponovnog postavljanja.
Integracije okvira
Ugrađena instrumentacija za LangChain, LlamaIndex, DSPy, Haystack, OpenAI, Anthropic, Bedrock i Vertex AI.
Eksperimenti podatkovnog skupa
Izgradite skupove podataka iz produkcijskih tragova i ponovno ih reproducirajte protiv novih verzija upita ili modela kako biste usporedili rezultate.
Analiza ugradnje
Pregledajte kvalitetu dohvaćanja s vizualizacijama ugradnje koje otkrivaju odstupanje, klastere i rezultate niske relevantnosti.
Zašto pokrenuti Phoenix na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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