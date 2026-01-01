Phoenix je open-source AI platforma za promatranje koju je izgradio Arize AI za timove koji razvijaju aplikacije s velikim jezičnim modelima, agentima i cjevovodima za dohvaćanje. Ona bilježi svaki trag koji proizvede vaša aplikacija putem standardne OpenTelemetry instrumentacije, prikazujući latenciju, upotrebu tokena i kvalitetu odgovora, tako da inženjeri mogu uočiti regresije prije nego što dođu do korisnika. Uz gotove integracije za LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic i većinu drugih AI okvira, Phoenix se uklapa u postojeće cjevovode bez prepisivanja koda.

Samostalno hostiranje Phoenixa na vašem vlastitom VPS-u čuva upite, izlaze modela i kontekst dohvaćanja na infrastrukturi koju kontrolirate. Nema naknada po tragu niti ograničenja rezidencije podataka — pohranite onoliko telemetrije koliko vaš disk dopušta.