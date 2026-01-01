Postavite FMD jednim klikom.
Samohostiran, prijateljski prema privatnosti poslužitelj za Pronađi moj uređaj za lociranje, zvonjenje i daljinsko brisanje vaših Android telefona i tableta.
Odaberite VPS plan za FMD (Find My Device)
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz FMD (Find My Device)
FMD (Pronađi moj uređaj) je otvorena koda, samostalno hostana alternativa Googleovoj usluzi Pronađi moj uređaj. Radi zajedno s FMD Android aplikacijom: vaši telefoni šalju svoju šifriranu lokaciju na vaš vlastiti poslužitelj, kojem pristupate putem čistog web sučelja kako biste locirali izgubljeni ili ukradeni uređaj, natjerali ga da zvoni, snimili sliku, zaključali zaslon ili pokrenuli daljinsko brisanje podataka. Svaka naredba se usmjerava putem vašeg vlastitog poslužitelja, tako da nijedna treća strana nikada ne vidi gdje su vaši uređaji.
Budući da ga sami hostate na vlastitom VPS-u, vaša povijest lokacije i podaci o uređaju nikada ne napuštaju infrastrukturu koju kontrolirate — nema zahtjeva za Google računom i nema ovisnosti o dobavljaču. End-to-end enkripcija čini podatke nečitljivima čak i za poslužitelj, pružajući vam sigurnost komercijalne usluge praćenja uređaja bez žrtvovanja privatnosti.
FMD (Find My Device) ključne značajke
Pronađite izgubljene uređaje
Odredite posljednju prijavljenu GPS poziciju bilo kojeg registriranog telefona ili tableta izravno iz web sučelja, čak i kada je uređaj izvan dosega.
Udaljene naredbe
Aktivirajte glasno zvono, snimite fotografiju, zaključajte zaslon ili daljinski obrišite podatke kako biste zaštitili izgubljeni ili ukradeni uređaj.
End-to-end enkripcija
Podaci o lokaciji šifriraju se na uređaju prije nego što stignu do poslužitelja, tako da nitko — čak ni domaćin — ne može pročitati vašu lokaciju.
Android prateća aplikacija
Uparuje se s aplikacijom FMD za Android otvorenog koda za prijavu lokacije i primanje naredbi bez ovisnosti o Google Play uslugama.
Nema Google računa
Zamijenite Google Find My Device uslugom koju u potpunosti kontrolirate, bez potrebe za računom u oblaku ili zaključavanjem od strane dobavljača.
Zašto pokrenuti FMD (Find My Device) na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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