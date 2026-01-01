FMD (Pronađi moj uređaj) je otvorena koda, samostalno hostana alternativa Googleovoj usluzi Pronađi moj uređaj. Radi zajedno s FMD Android aplikacijom: vaši telefoni šalju svoju šifriranu lokaciju na vaš vlastiti poslužitelj, kojem pristupate putem čistog web sučelja kako biste locirali izgubljeni ili ukradeni uređaj, natjerali ga da zvoni, snimili sliku, zaključali zaslon ili pokrenuli daljinsko brisanje podataka. Svaka naredba se usmjerava putem vašeg vlastitog poslužitelja, tako da nijedna treća strana nikada ne vidi gdje su vaši uređaji.

Budući da ga sami hostate na vlastitom VPS-u, vaša povijest lokacije i podaci o uređaju nikada ne napuštaju infrastrukturu koju kontrolirate — nema zahtjeva za Google računom i nema ovisnosti o dobavljaču. End-to-end enkripcija čini podatke nečitljivima čak i za poslužitelj, pružajući vam sigurnost komercijalne usluge praćenja uređaja bez žrtvovanja privatnosti.