Do 69% popusta za FMD (Find My Device)

Postavite FMD jednim klikom.

Samohostiran, prijateljski prema privatnosti poslužitelj za Pronađi moj uređaj za lociranje, zvonjenje i daljinsko brisanje vaših Android telefona i tableta.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite FMD jednim klikom.

Odaberite VPS plan za FMD (Find My Device)

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz FMD (Find My Device)

FMD (Pronađi moj uređaj) je otvorena koda, samostalno hostana alternativa Googleovoj usluzi Pronađi moj uređaj. Radi zajedno s FMD Android aplikacijom: vaši telefoni šalju svoju šifriranu lokaciju na vaš vlastiti poslužitelj, kojem pristupate putem čistog web sučelja kako biste locirali izgubljeni ili ukradeni uređaj, natjerali ga da zvoni, snimili sliku, zaključali zaslon ili pokrenuli daljinsko brisanje podataka. Svaka naredba se usmjerava putem vašeg vlastitog poslužitelja, tako da nijedna treća strana nikada ne vidi gdje su vaši uređaji.

Budući da ga sami hostate na vlastitom VPS-u, vaša povijest lokacije i podaci o uređaju nikada ne napuštaju infrastrukturu koju kontrolirate — nema zahtjeva za Google računom i nema ovisnosti o dobavljaču. End-to-end enkripcija čini podatke nečitljivima čak i za poslužitelj, pružajući vam sigurnost komercijalne usluge praćenja uređaja bez žrtvovanja privatnosti.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

FMD (Find My Device) ključne značajke

Pronađite izgubljene uređaje

Odredite posljednju prijavljenu GPS poziciju bilo kojeg registriranog telefona ili tableta izravno iz web sučelja, čak i kada je uređaj izvan dosega.

Udaljene naredbe

Aktivirajte glasno zvono, snimite fotografiju, zaključajte zaslon ili daljinski obrišite podatke kako biste zaštitili izgubljeni ili ukradeni uređaj.

End-to-end enkripcija

Podaci o lokaciji šifriraju se na uređaju prije nego što stignu do poslužitelja, tako da nitko — čak ni domaćin — ne može pročitati vašu lokaciju.

Android prateća aplikacija

Uparuje se s aplikacijom FMD za Android otvorenog koda za prijavu lokacije i primanje naredbi bez ovisnosti o Google Play uslugama.

Nema Google računa

Zamijenite Google Find My Device uslugom koju u potpunosti kontrolirate, bez potrebe za računom u oblaku ili zaključavanjem od strane dobavljača.

Zašto pokrenuti FMD (Find My Device) na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
Krenite
Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀

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