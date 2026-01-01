Databasus je alat za upravljanje sigurnosnim kopijama baza podataka koji se samostalno hostira, a centralizira automatizirane sigurnosne kopije za PostgreSQL, MySQL i MongoDB pod jednim web sučeljem. Upravlja cijelim životnim ciklusom sigurnosnih kopija — zakazivanjem, izvršavanjem, kompresijom, rotacijom zadržavanja i nadzorom zdravlja — bez potrebe za zasebnim skriptama za svaku vrstu baze podataka.

Samostalnim hostiranjem Databasusa na vašem VPS-u pohranjujete sigurnosne kopije izravno na vlastitoj infrastrukturi, eliminirajući naknade za pohranu u oblaku po gigabajtu i zadržavajući osjetljive podatke pod vašom kontrolom. Web nadzorna ploča pruža jasan uvid u stope uspješnosti sigurnosnih kopija, iskorištenost pohrane i povijest zadataka, dok namjenski VPS resursi osiguravaju da se zadaci sigurnosnog kopiranja izvode bez utjecaja na performanse produkcijske baze podataka.