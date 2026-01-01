Do 69% popusta za Databasus

Postavite Databasus instalacijom jednim klikom.

Samostalno hostiran upravitelj sigurnosnih kopija baze podataka za automatizaciju i nadzor sigurnosnih kopija PostgreSQL-a, MySQL-a i MongoDB-a.

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Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49  € /mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Databasus instalacijom jednim klikom.

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69 % popusta
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 131,76 € (redovna cijena je 431,76 €). Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 191,76 € (redovna cijena je 527,76 €). Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 263,76 € (redovna cijena je 863,76 €). Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 527,76 € (redovna cijena je 1.559,76 €). Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 131,76 € (redovna cijena je 431,76 €). Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 191,76 € (redovna cijena je 527,76 €). Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 263,76 € (redovna cijena je 863,76 €). Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 527,76 € (redovna cijena je 1.559,76 €). Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Databasus

Databasus je alat za upravljanje sigurnosnim kopijama baza podataka koji se samostalno hostira, a centralizira automatizirane sigurnosne kopije za PostgreSQL, MySQL i MongoDB pod jednim web sučeljem. Upravlja cijelim životnim ciklusom sigurnosnih kopija — zakazivanjem, izvršavanjem, kompresijom, rotacijom zadržavanja i nadzorom zdravlja — bez potrebe za zasebnim skriptama za svaku vrstu baze podataka.

Samostalnim hostiranjem Databasusa na vašem VPS-u pohranjujete sigurnosne kopije izravno na vlastitoj infrastrukturi, eliminirajući naknade za pohranu u oblaku po gigabajtu i zadržavajući osjetljive podatke pod vašom kontrolom. Web nadzorna ploča pruža jasan uvid u stope uspješnosti sigurnosnih kopija, iskorištenost pohrane i povijest zadataka, dok namjenski VPS resursi osiguravaju da se zadaci sigurnosnog kopiranja izvode bez utjecaja na performanse produkcijske baze podataka.

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Što možete izgraditi uz {name}

Databasus ključne značajke

Podrška za više baza podataka

Izrađuje sigurnosne kopije PostgreSQL-a, MySQL-a i MongoDB-a s jedinstvenog sučelja, zamjenjujući potrebu za upravljanjem zasebnim skriptama za sigurnosno kopiranje po svakom mehanizmu baze podataka.

Automatsko zakazivanje

Konfigurirajte intervale sigurnosnih kopija i pravila zadržavanja tako da se dnevne, tjedne i mjesečne sigurnosne kopije automatski rotiraju bez ručne intervencije.

Web-bazirana nadzorna ploča

Pratite stanje sigurnosne kopije, iskorištenost pohrane i povijest zadataka iz centraliziranog sučelja s upozorenjima za kvarove koji zahtijevaju pažnju.

Provjera sigurnosne kopije

Provodi provjere integriteta nakon svake sigurnosne kopije kako bi potvrdio da je sigurnosna kopija valjana i upotrebljiva prije nego što se uračuna u vašu politiku zadržavanja.

Vraćanje u određenom trenutku

Vratite baze podataka na određenu snimku sigurnosne kopije, omogućujući oporavak od katastrofe i sigurno testiranje produkcijskih podataka u testnim okruženjima.

Zašto pokrenuti Databasus na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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