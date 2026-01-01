Postavite Databasus instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostiran upravitelj sigurnosnih kopija baze podataka za automatizaciju i nadzor sigurnosnih kopija PostgreSQL-a, MySQL-a i MongoDB-a.
Odaberite VPS plan za Databasus
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Databasus
Databasus je alat za upravljanje sigurnosnim kopijama baza podataka koji se samostalno hostira, a centralizira automatizirane sigurnosne kopije za PostgreSQL, MySQL i MongoDB pod jednim web sučeljem. Upravlja cijelim životnim ciklusom sigurnosnih kopija — zakazivanjem, izvršavanjem, kompresijom, rotacijom zadržavanja i nadzorom zdravlja — bez potrebe za zasebnim skriptama za svaku vrstu baze podataka.
Samostalnim hostiranjem Databasusa na vašem VPS-u pohranjujete sigurnosne kopije izravno na vlastitoj infrastrukturi, eliminirajući naknade za pohranu u oblaku po gigabajtu i zadržavajući osjetljive podatke pod vašom kontrolom. Web nadzorna ploča pruža jasan uvid u stope uspješnosti sigurnosnih kopija, iskorištenost pohrane i povijest zadataka, dok namjenski VPS resursi osiguravaju da se zadaci sigurnosnog kopiranja izvode bez utjecaja na performanse produkcijske baze podataka.
Databasus ključne značajke
Podrška za više baza podataka
Izrađuje sigurnosne kopije PostgreSQL-a, MySQL-a i MongoDB-a s jedinstvenog sučelja, zamjenjujući potrebu za upravljanjem zasebnim skriptama za sigurnosno kopiranje po svakom mehanizmu baze podataka.
Automatsko zakazivanje
Konfigurirajte intervale sigurnosnih kopija i pravila zadržavanja tako da se dnevne, tjedne i mjesečne sigurnosne kopije automatski rotiraju bez ručne intervencije.
Web-bazirana nadzorna ploča
Pratite stanje sigurnosne kopije, iskorištenost pohrane i povijest zadataka iz centraliziranog sučelja s upozorenjima za kvarove koji zahtijevaju pažnju.
Provjera sigurnosne kopije
Provodi provjere integriteta nakon svake sigurnosne kopije kako bi potvrdio da je sigurnosna kopija valjana i upotrebljiva prije nego što se uračuna u vašu politiku zadržavanja.
Vraćanje u određenom trenutku
Vratite baze podataka na određenu snimku sigurnosne kopije, omogućujući oporavak od katastrofe i sigurno testiranje produkcijskih podataka u testnim okruženjima.
Zašto pokrenuti Databasus na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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