Postavite Weblate instalacijom jednim klikom.
Web-bazirana platforma za upravljanje prijevodima s čvrstom integracijom kontrole verzija za besprijekorne tijekove rada lokalizacije.
Odaberite VPS plan za Weblate
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Weblate
Weblate je moćna platforma za upravljanje prijevodima otvorenog koda koja se izravno integrira s Gitom, GitHubom, GitLabom i Bitbucketom kako bi prijevodi bili sinkronizirani s vašom bazom koda. Prevoditelji rade putem intuitivnog web sučelja dok se promjene automatski spremaju natrag u vaša spremišta, eliminirajući ručne razmjene datoteka i sukobe pri spajanju.
Uz podršku za više od 50 formata datoteka, ugrađenu prijevodnu memoriju, prijedloge strojnog prevođenja i provjere kvalitete, Weblate pojednostavljuje svaki korak procesa lokalizacije. Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u uklanja ograničenja cijena po korisniku i čuva povjerljivost vlasničkih izvornih nizova.
Weblate ključne značajke
Integracija kontrole verzija
Automatski sinkronizirajte prijevode s Git, GitHub, GitLab i Bitbucket repozitorijima bez ručne razmjene datoteka.
50+ formata datoteka
Podržava PO, XLIFF, JSON, Android resurse, iOS stringove, Java svojstva i na desetke drugih formata prijevoda.
Prijevodna memorija
Ponovno koristite prethodno prevedene nizove u svim projektima kako bi održali dosljednost i ubrzali rad na lokalizaciji.
Strojno prevođenje
Dobijte automatske prijedloge prijevoda od DeepL-a, Google Translate-a i LibreTranslate-a za ubrzavanje radnih procesa.
Provjere kvalitete
Uhvatite pogreške u rezerviranim mjestima, probleme s formatiranjem i nedosljednosti automatski prije nego što prijevodi dođu u produkciju.
Pregled tijekova rada
Konfigurirajte procese odobravanja s dopuštenjima temeljenim na ulogama kako biste osigurali kvalitetu prijevoda u cijelom vašem timu.
Zašto pokrenuti Weblate na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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