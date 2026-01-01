Weblate je moćna platforma za upravljanje prijevodima otvorenog koda koja se izravno integrira s Gitom, GitHubom, GitLabom i Bitbucketom kako bi prijevodi bili sinkronizirani s vašom bazom koda. Prevoditelji rade putem intuitivnog web sučelja dok se promjene automatski spremaju natrag u vaša spremišta, eliminirajući ručne razmjene datoteka i sukobe pri spajanju.

Uz podršku za više od 50 formata datoteka, ugrađenu prijevodnu memoriju, prijedloge strojnog prevođenja i provjere kvalitete, Weblate pojednostavljuje svaki korak procesa lokalizacije. Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u uklanja ograničenja cijena po korisniku i čuva povjerljivost vlasničkih izvornih nizova.