Postavite Donetick instalaciju jednim klikom.
Kolaborativni upravitelj zadataka otvorenog koda za organiziranje kućanskih poslova i ponavljajućih obveza za više korisnika.
Odaberite VPS plan za Donetick
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Donetick
Donetick je samostalno hostirana aplikacija za upravljanje zadacima namijenjena zajedničkim životnim prostorima i malim grupama. Nadilazi jednostavne popise obaveza pružajući inteligentne strategije dodjele zadataka — uključujući nasumičnu rotaciju i uravnoteženje radnog opterećenja na temelju povijesti izvršenja — tako da se ponavljajuće odgovornosti pravedno raspoređuju među svim članovima bez ručne koordinacije.
Fleksibilno planiranje podržava dnevne, tjedne, mjesečne i prilagođene obrasce ponavljanja, dok integracije s Telegramom i Pushoverom dostavljaju pravovremene podsjetnike. Podrška za NFC oznake omogućuje članovima da odmah izvrše zadatke dodirom oznake na relevantnoj lokaciji. Kompatibilnost sa SSO i OIDC-om znači da se Donetick uklapa u postojeće sustave identiteta, a lagani SQLite pozadinski sustav pojednostavljuje implementaciju. Samostalno hostiranje pruža vam potpunu privatnost podataka bez naknada za pretplatu.
Donetick ključne značajke
Pametna dodjela zadataka
Pravedno raspoređuje kućanske poslove koristeći nasumičnu dodjelu ili uravnoteženje opterećenja na temelju povijesti izvršenja svakog člana.
Fleksibilno ponavljanje
Podržava dnevne, tjedne, mjesečne i prilagođene rasporede tako da svaka rutina — od svakodnevnog pranja posuđa do mjesečnih temeljitih čišćenja — ostaje na pravom putu.
Push obavijesti
Integrira se s Telegramom i Pushoverom za slanje podsjetnika i upozorenja o dospjelim obvezama izravno na uređaje članova.
Podrška za NFC oznake
Postavite NFC oznake na relevantna mjesta po kući kako bi članovi mogli odmah označiti zadatke dovršenima dodirom telefona.
SSO i OIDC prijava
Povezuje se s postojećim pružateljima identiteta putem jedinstvene prijave (Single Sign-On) i OpenID Connect-a za besprijekorno upravljanje korisnicima.
Zašto pokrenuti Donetick na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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