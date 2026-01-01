Donetick je samostalno hostirana aplikacija za upravljanje zadacima namijenjena zajedničkim životnim prostorima i malim grupama. Nadilazi jednostavne popise obaveza pružajući inteligentne strategije dodjele zadataka — uključujući nasumičnu rotaciju i uravnoteženje radnog opterećenja na temelju povijesti izvršenja — tako da se ponavljajuće odgovornosti pravedno raspoređuju među svim članovima bez ručne koordinacije.

Fleksibilno planiranje podržava dnevne, tjedne, mjesečne i prilagođene obrasce ponavljanja, dok integracije s Telegramom i Pushoverom dostavljaju pravovremene podsjetnike. Podrška za NFC oznake omogućuje članovima da odmah izvrše zadatke dodirom oznake na relevantnoj lokaciji. Kompatibilnost sa SSO i OIDC-om znači da se Donetick uklapa u postojeće sustave identiteta, a lagani SQLite pozadinski sustav pojednostavljuje implementaciju. Samostalno hostiranje pruža vam potpunu privatnost podataka bez naknada za pretplatu.