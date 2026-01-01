Postavite PrivateBin instalacijom jednim klikom.
Zero-knowledge šifrirani pastebin gdje poslužitelj nikada ne vidi vaš sadržaj — sva enkripcija i dekripcija se u potpunosti odvija u pregledniku.
Odaberite VPS plan za PrivateBin
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz PrivateBin
PrivateBin je minimalistički pastebin otvorenog koda gdje je sadržaj šifriran 256-bitnim AES-GCM-om izravno u pregledniku prije nego što uopće dođe do poslužitelja. Ključ za dešifriranje nalazi se samo u fragmentu URL-a, koji preglednici nikada ne šalju poslužitelju — što znači da čak ni operater poslužitelja ne može pročitati ono što dijelite. S preko 8.000 GitHub zvjezdica, to je jedan od najpouzdanijih alata za dijeljenje s nultim znanjem.
Samostalno hostiranje PrivateBina na vašem VPS-u čuva vašu infrastrukturu za dijeljenje potpuno privatnom — nijedna usluga treće strane ne vidi vaše pasteove — a lagani Alpine kontejner zahtijeva minimalne resurse dok vam daje potpunu kontrolu nad politikama zadržavanja, ograničenjima veličine datoteka i pristupom.
PrivateBin ključne značajke
Enkripcija nultog znanja
256-bitna AES-GCM enkripcija radi u potpunosti u pregledniku tako da poslužitelj pohranjuje samo šifrirani tekst i nikada ne može pristupiti vašem sadržaju u običnom tekstu.
Spaliti nakon čitanja
Jednokratne objave automatski se brišu nakon prvog pregleda, što ih čini idealnima za dijeljenje lozinki, tokena ili bilo koje tajne koja ne bi trebala trajno ostati.
Zaštita lozinkom
Dodajte neobaveznu lozinku uz ključ temeljen na URL-u za drugi sloj kontrole pristupa na posebno osjetljivim objavama.
Isticanje sintakse
Preko 200 tema programskih jezika olakšava dijeljenje i pregled isječaka koda s čitljivim formatiranjem i sintaksom označenom bojama.
Nisu potrebni računi
Svatko s vezom može odmah pročitati zalijepljeni sadržaj — bez registracije, bez praćenja i bez korisničkih podataka koje poslužitelj prikuplja ili pohranjuje.
Zašto pokrenuti PrivateBin na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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