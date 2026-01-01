PrivateBin je minimalistički pastebin otvorenog koda gdje je sadržaj šifriran 256-bitnim AES-GCM-om izravno u pregledniku prije nego što uopće dođe do poslužitelja. Ključ za dešifriranje nalazi se samo u fragmentu URL-a, koji preglednici nikada ne šalju poslužitelju — što znači da čak ni operater poslužitelja ne može pročitati ono što dijelite. S preko 8.000 GitHub zvjezdica, to je jedan od najpouzdanijih alata za dijeljenje s nultim znanjem.

Samostalno hostiranje PrivateBina na vašem VPS-u čuva vašu infrastrukturu za dijeljenje potpuno privatnom — nijedna usluga treće strane ne vidi vaše pasteove — a lagani Alpine kontejner zahtijeva minimalne resurse dok vam daje potpunu kontrolu nad politikama zadržavanja, ograničenjima veličine datoteka i pristupom.