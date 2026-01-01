Do 69% popusta za PrivateBin

Postavite PrivateBin instalacijom jednim klikom.

Zero-knowledge šifrirani pastebin gdje poslužitelj nikada ne vidi vaš sadržaj — sva enkripcija i dekripcija se u potpunosti odvija u pregledniku.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite PrivateBin instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za PrivateBin

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz PrivateBin

PrivateBin je minimalistički pastebin otvorenog koda gdje je sadržaj šifriran 256-bitnim AES-GCM-om izravno u pregledniku prije nego što uopće dođe do poslužitelja. Ključ za dešifriranje nalazi se samo u fragmentu URL-a, koji preglednici nikada ne šalju poslužitelju — što znači da čak ni operater poslužitelja ne može pročitati ono što dijelite. S preko 8.000 GitHub zvjezdica, to je jedan od najpouzdanijih alata za dijeljenje s nultim znanjem.

Samostalno hostiranje PrivateBina na vašem VPS-u čuva vašu infrastrukturu za dijeljenje potpuno privatnom — nijedna usluga treće strane ne vidi vaše pasteove — a lagani Alpine kontejner zahtijeva minimalne resurse dok vam daje potpunu kontrolu nad politikama zadržavanja, ograničenjima veličine datoteka i pristupom.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

PrivateBin ključne značajke

Enkripcija nultog znanja

256-bitna AES-GCM enkripcija radi u potpunosti u pregledniku tako da poslužitelj pohranjuje samo šifrirani tekst i nikada ne može pristupiti vašem sadržaju u običnom tekstu.

Spaliti nakon čitanja

Jednokratne objave automatski se brišu nakon prvog pregleda, što ih čini idealnima za dijeljenje lozinki, tokena ili bilo koje tajne koja ne bi trebala trajno ostati.

Zaštita lozinkom

Dodajte neobaveznu lozinku uz ključ temeljen na URL-u za drugi sloj kontrole pristupa na posebno osjetljivim objavama.

Isticanje sintakse

Preko 200 tema programskih jezika olakšava dijeljenje i pregled isječaka koda s čitljivim formatiranjem i sintaksom označenom bojama.

Nisu potrebni računi

Svatko s vezom može odmah pročitati zalijepljeni sadržaj — bez registracije, bez praćenja i bez korisničkih podataka koje poslužitelj prikuplja ili pohranjuje.

Zašto pokrenuti PrivateBin na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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