Do 69% popusta za SigNoz

Postavite SigNoz instalacijom jednim klikom.

OpenTelemetry-native APM koji objedinjuje distribuirane tragove, metrike i zapise pod jednom open-source platformom.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
10,99/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite SigNoz instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za SigNoz

69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz SigNoz

SigNoz je cjelovita open-source platforma za promatranje (observability) izgrađena izvorno na OpenTelemetryju. Ona zamjenjuje više izoliranih alata — pozadinu za praćenje, pohranu metrika i agregator logova — jednom aplikacijom koja povezuje sva tri signala u jednom korisničkom sučelju (UI). Inženjeri mogu skočiti sa sporog traga izravno na povezane logove i infrastrukturne metrike bez prebacivanja kartica ili ručnog spajanja podataka.

Za razliku od SaaS APM dobavljača, samostalno hostiranje SigNoza na vlastitom VPS-u čuva sve telemetrijske podatke na infrastrukturi koju kontrolirate, bez per-seat pricinga ili ograničenja zadržavanja podataka nametnutih od treće strane. ClickHouse mehanizam za pohranu čini upite brzim čak i pri velikim količinama unosa, a izvorna podrška za OpenTelemetry znači da bilo koja usluga instrumentirana s OTel-om šalje podatke bez SDK-ova specifičnih za dobavljača.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

SigNoz ključne značajke

Distribuirano praćenje

Vizualizirajte cjelovite tokove zahtjeva kroz usluge s grafikonima plamena, detaljima raspona i raščlambama latencije P50/P95/P99.

Praćenje metrika

Unos i dohvaćanje metrika infrastrukture i aplikacija putem OpenTelemetryja, s ugrađenim nadzornim pločama i pravilima upozorenja.

Upravljanje logovima

Centralizirajte zapise iz svih usluga, filtrirajte po kontekstu praćenja i pokrenite pretraživanja cijelog teksta bez zasebnog stoga za bilježenje.

Korelirani signali

Skočite sa sporog traga na korelirane zapise i metrike hosta jednim klikom — bez ručne korelacije kroz zasebne alate.

Izvorni OpenTelemetry

Bilo koja usluga već instrumentirana s OTel SDK-ovima šalje podatke u SigNoz odmah, bez vezivanja za dobavljača ili prilagođenih agenata.

Ugrađeno upozoravanje

Definirajte pragove i upozorenja o anomalijama na bilo kojoj metrici ili signalu praćenja i usmjerite obavijesti na Slack, PagerDuty ili web-hookove.

Zašto pokrenuti SigNoz na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

Provjera...

Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
Krenite
Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀

Noel
Noel

Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.

Omkar
Omkar

Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i ne mogu biti više zadivljen. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.

Sylvain
Sylvain

Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.

Martin K
Martin K

Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.

30-dnevno jamstvo povrata novca

Isprobajte bez rizika uz naše 30-dnevno jamstvo povrata novca. Za detalje pogledajte našu Politiku povrata.

Krenite

Istražite više aplikacija za implementaciju

Uptime Kuma

Uptime Kuma

Uptime Kuma je lijep, samostalno hostiran alat za nadzor

Implementacija
Alerta

Alerta

Platforma otvorenog koda za upravljanje upozorenjima za objedinjavanje nadzornih upozorenja

Implementacija
Apache Druid

Apache Druid

Baza podataka za analitiku u stvarnom vremenu za OLAP upite u djeliću sekunde na podacima o događajima koji se struje

Implementacija
Pogledajte sve aplikacije

Stalo nam je do vaše privatnosti

Ova web stranica koristi kolačiće potrebne za pravilan rad stranice i dobivanje podataka o tome kako s njome komunicirate, kao i u marketinške svrhe. Prihvaćanjem pristajete na korištenje kolačića za ciljano oglašavanje, personalizaciju i analitiku kako je opisano u našoj Izjavi o kolačićima.