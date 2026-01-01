SigNoz je cjelovita open-source platforma za promatranje (observability) izgrađena izvorno na OpenTelemetryju. Ona zamjenjuje više izoliranih alata — pozadinu za praćenje, pohranu metrika i agregator logova — jednom aplikacijom koja povezuje sva tri signala u jednom korisničkom sučelju (UI). Inženjeri mogu skočiti sa sporog traga izravno na povezane logove i infrastrukturne metrike bez prebacivanja kartica ili ručnog spajanja podataka.

Za razliku od SaaS APM dobavljača, samostalno hostiranje SigNoza na vlastitom VPS-u čuva sve telemetrijske podatke na infrastrukturi koju kontrolirate, bez per-seat pricinga ili ograničenja zadržavanja podataka nametnutih od treće strane. ClickHouse mehanizam za pohranu čini upite brzim čak i pri velikim količinama unosa, a izvorna podrška za OpenTelemetry znači da bilo koja usluga instrumentirana s OTel-om šalje podatke bez SDK-ova specifičnih za dobavljača.