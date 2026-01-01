Postavite SigNoz instalacijom jednim klikom.
OpenTelemetry-native APM koji objedinjuje distribuirane tragove, metrike i zapise pod jednom open-source platformom.
Odaberite VPS plan za SigNoz
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz SigNoz
SigNoz je cjelovita open-source platforma za promatranje (observability) izgrađena izvorno na OpenTelemetryju. Ona zamjenjuje više izoliranih alata — pozadinu za praćenje, pohranu metrika i agregator logova — jednom aplikacijom koja povezuje sva tri signala u jednom korisničkom sučelju (UI). Inženjeri mogu skočiti sa sporog traga izravno na povezane logove i infrastrukturne metrike bez prebacivanja kartica ili ručnog spajanja podataka.
Za razliku od SaaS APM dobavljača, samostalno hostiranje SigNoza na vlastitom VPS-u čuva sve telemetrijske podatke na infrastrukturi koju kontrolirate, bez per-seat pricinga ili ograničenja zadržavanja podataka nametnutih od treće strane. ClickHouse mehanizam za pohranu čini upite brzim čak i pri velikim količinama unosa, a izvorna podrška za OpenTelemetry znači da bilo koja usluga instrumentirana s OTel-om šalje podatke bez SDK-ova specifičnih za dobavljača.
SigNoz ključne značajke
Distribuirano praćenje
Vizualizirajte cjelovite tokove zahtjeva kroz usluge s grafikonima plamena, detaljima raspona i raščlambama latencije P50/P95/P99.
Praćenje metrika
Unos i dohvaćanje metrika infrastrukture i aplikacija putem OpenTelemetryja, s ugrađenim nadzornim pločama i pravilima upozorenja.
Upravljanje logovima
Centralizirajte zapise iz svih usluga, filtrirajte po kontekstu praćenja i pokrenite pretraživanja cijelog teksta bez zasebnog stoga za bilježenje.
Korelirani signali
Skočite sa sporog traga na korelirane zapise i metrike hosta jednim klikom — bez ručne korelacije kroz zasebne alate.
Izvorni OpenTelemetry
Bilo koja usluga već instrumentirana s OTel SDK-ovima šalje podatke u SigNoz odmah, bez vezivanja za dobavljača ili prilagođenih agenata.
Ugrađeno upozoravanje
Definirajte pragove i upozorenja o anomalijama na bilo kojoj metrici ili signalu praćenja i usmjerite obavijesti na Slack, PagerDuty ili web-hookove.
Zašto pokrenuti SigNoz na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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