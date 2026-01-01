Krayin CRM je besplatan, otvorenog koda okvir za upravljanje odnosima s klijentima izgrađen na Laravelu i Vue.js-u. Omogućuje prodajnim timovima potpuno radno okruženje za cijeli životni ciklus korisnika — od prikupljanja i kvalifikacije potencijalnih klijenata, praćenja prodajnog lijevka, generiranja ponuda i postprodajnih aktivnosti — bez licenciranja po korisniku ili ovisnosti o dobavljaču.

Samostalno hostiranje Krayina na vlastitom VPS-u čuva svakog potencijalnog klijenta, kontakt, razmjenu e-pošte i podatke o prihodima unutar infrastrukture koju kontrolirate, i omogućuje programerima da prošire CRM putem Laravel paketa, prilagođenih atributa i REST API-ja kako bi odgovaralo načinu na koji vaš tim zapravo prodaje.