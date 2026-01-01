Postavite Krayin CRM instalacijom jednim klikom.
Laravel CRM otvorenog koda za upravljanje potencijalnim klijentima, kontaktima, prodajnim tokovima i odnosima s klijentima od početka do kraja.
Odaberite VPS plan za Krayin CRM
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.
Što možete izgraditi uz Krayin CRM
Krayin CRM je besplatan, otvorenog koda okvir za upravljanje odnosima s klijentima izgrađen na Laravelu i Vue.js-u. Omogućuje prodajnim timovima potpuno radno okruženje za cijeli životni ciklus korisnika — od prikupljanja i kvalifikacije potencijalnih klijenata, praćenja prodajnog lijevka, generiranja ponuda i postprodajnih aktivnosti — bez licenciranja po korisniku ili ovisnosti o dobavljaču.
Samostalno hostiranje Krayina na vlastitom VPS-u čuva svakog potencijalnog klijenta, kontakt, razmjenu e-pošte i podatke o prihodima unutar infrastrukture koju kontrolirate, i omogućuje programerima da prošire CRM putem Laravel paketa, prilagođenih atributa i REST API-ja kako bi odgovaralo načinu na koji vaš tim zapravo prodaje.
Krayin CRM ključne značajke
Vizualni prodajni lijevci
Povucite potencijalne klijente kroz prilagodljive Kanban faze tako da predstavnici i menadžeri uvijek vide status posla na prvi pogled.
Upravljanje leadovima
Prikupljajte potencijalne klijente s web obrazaca, dodijelite vlasnike, ocijenite ih prema izvoru i pretvorite kvalificirane potencijalne klijente u račune i ponude.
Prilagođeni atributi
Dodajte prilagođena polja potencijalnim klijentima, kontaktima, organizacijama i ponudama bez dodirivanja koda, prilagođavajući CRM vašem prodajnom procesu.
Ponude i proizvodi
Generirajte brendirane ponude iz ugrađenog kataloga proizvoda s pravilima o porezima i popustima, zatim ih pratite do uspješno zaključenih poslova.
E-pošta i aktivnosti
Zabilježite pozive, sastanke i e-poštu uz svaki zapis, s prikazima kalendara i podsjetnicima za praćenje kako bi poslovi napredovali.
Web obrasci i API-ji
Objavite ugradive web obrasce za prikupljanje potencijalnih klijenata i koristite REST API za sinkronizaciju podataka s vašim postojećim marketinškim sustavom.
Zašto pokrenuti Krayin CRM na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.
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