Isso je lagan, samohostiran poslužitelj za komentare osmišljen kao alternativa koja poštuje privatnost za Disqus i slične usluge trećih strana. Pohranjuje sve komentare u SQLite bazu podataka na vašem vlastitom poslužitelju, eliminirajući piksele za praćenje trećih strana i vanjske JavaScript ovisnosti iz preglednika posjetitelja vaše web stranice.

Za razliku od usluga komentiranja u oblaku koje monetiziraju korisničke podatke, Isso čuva komentare vaših čitatelja na infrastrukturi koju vi posjedujete. Podržava Markdown formatiranje, ugniježđene komentare, obavijesti e-poštom, redove za moderiranje i ugrađeno administratorsko sučelje — sve što je potrebno za profesionalno postavljanje komentara bez kompromisa s privatnošću koje donose hostirane usluge.