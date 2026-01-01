Postavite Isso jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Lagan, samostalno hostiran poslužitelj za komentare za blogove i statične stranice, bez praćenja trećih strana.
Odaberite VPS plan za Isso
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Isso
Isso je lagan, samohostiran poslužitelj za komentare osmišljen kao alternativa koja poštuje privatnost za Disqus i slične usluge trećih strana. Pohranjuje sve komentare u SQLite bazu podataka na vašem vlastitom poslužitelju, eliminirajući piksele za praćenje trećih strana i vanjske JavaScript ovisnosti iz preglednika posjetitelja vaše web stranice.
Za razliku od usluga komentiranja u oblaku koje monetiziraju korisničke podatke, Isso čuva komentare vaših čitatelja na infrastrukturi koju vi posjedujete. Podržava Markdown formatiranje, ugniježđene komentare, obavijesti e-poštom, redove za moderiranje i ugrađeno administratorsko sučelje — sve što je potrebno za profesionalno postavljanje komentara bez kompromisa s privatnošću koje donose hostirane usluge.
Isso ključne značajke
Privatnost prema zadanim postavkama
Svi komentari pohranjuju se u vašoj vlastitoj SQLite bazi podataka bez skripti za praćenje trećih strana ili analitike ubrizganih u preglednike vaših posjetitelja.
Markdown u komentarima
Čitatelji mogu formatirati svoje komentare putem Markdowna, uključujući podebljano, kurziv, poveznice i blokove koda, bez ikakve dodatne konfiguracije.
Obavijesti e-poštom
Primajte obavijesti e-poštom za nove komentare i odgovore putem SMTP-a, informirajući vas bez potrebe da čitatelji kreiraju račune.
Moderacija komentara
Zadržite komentare u redu za moderiranje prije objavljivanja, uz opcionalno automatsko odobrenje za prethodno provjerene e-mail adrese.
Administratorsko web sučelje
Ugrađeno administratorsko sučelje zaštićeno lozinkom omogućuje vam odobravanje, uređivanje ili brisanje bilo kojeg komentara bez izravnog dodirivanja baze podataka.
Zašto pokrenuti Isso na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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