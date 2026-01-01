Rocket.Chat je potpuno open-source platforma za timsku komunikaciju kojoj vjeruje preko 12 milijuna korisnika i koja je implementirana u tisućama organizacija diljem svijeta, uključujući NASA-u, Američku mornaricu i Deutsche Telekom. Pruža kanale, izravne poruke, videokonferencije, dijeljenje datoteka, dijeljenje zaslona i opsežan ekosustav integracija — sve bez oslanjanja na infrastrukturu trećih strana.

Samostalno hostiranje Rocket.Chata na vlastitom VPS-u vašem timu pruža privatno komunikacijsko središte bez naknada po korisniku i s potpunom kontrolom nad vašim podacima. Ova implementacija koristi MongoDB s replikacijskim skupom za visoku cjelovitost podataka, osiguravajući da vaše poruke, datoteke i povijest razgovora ostanu trajni i dostupni. Početni administratorski račun automatski se stvara pomoću vjerodajnica konfiguriranih prilikom implementacije.