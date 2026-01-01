Postavite Rocket.Chat uz instalaciju jednim klikom.
Platforma za timsku komunikaciju otvorenog koda s razmjenom poruka u stvarnom vremenu, videopozivima i potpunim vlasništvom nad podacima.
Odaberite VPS plan za Rocket.Chat
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Rocket.Chat
Rocket.Chat je potpuno open-source platforma za timsku komunikaciju kojoj vjeruje preko 12 milijuna korisnika i koja je implementirana u tisućama organizacija diljem svijeta, uključujući NASA-u, Američku mornaricu i Deutsche Telekom. Pruža kanale, izravne poruke, videokonferencije, dijeljenje datoteka, dijeljenje zaslona i opsežan ekosustav integracija — sve bez oslanjanja na infrastrukturu trećih strana.
Samostalno hostiranje Rocket.Chata na vlastitom VPS-u vašem timu pruža privatno komunikacijsko središte bez naknada po korisniku i s potpunom kontrolom nad vašim podacima. Ova implementacija koristi MongoDB s replikacijskim skupom za visoku cjelovitost podataka, osiguravajući da vaše poruke, datoteke i povijest razgovora ostanu trajni i dostupni. Početni administratorski račun automatski se stvara pomoću vjerodajnica konfiguriranih prilikom implementacije.
Rocket.Chat ključne značajke
Razmjena poruka u stvarnom vremenu
Organizirani timski razgovori u trajnim kanalima s nitima, reakcijama, prikvačivanjem poruka i pretraživanjem cijelog teksta kroz povijest.
Video i audio pozivi
Ugrađena videokonferencija s dijeljenjem zaslona putem Jitsija, BigBlueButtona ili nativnog WebRTC-a — nisu potrebni vanjski alati za sastanke.
Omnichannel sandučić
Upravljajte korisničkim razgovorima putem LiveChata, e-pošte, WhatsAppa, Telegrama i drugih kanala u jednoj objedinjenoj pristigloj pošti.
Poslovna sigurnost
LDAP, SAML SSO, dvofaktorska autentifikacija, end-to-end enkripcija i granularna kontrola pristupa temeljena na ulogama za okruženja s visokim zahtjevima usklađenosti.
Opsežne integracije
Povežite se s GitHubom, Jirom, GitLabom i stotinama drugih alata putem webhookova, slash naredbi i ugrađenog tržišta aplikacija.
Zašto pokrenuti Rocket.Chat na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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