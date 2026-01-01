Do 69% popusta za Rocket.Chat

Postavite Rocket.Chat uz instalaciju jednim klikom.

Platforma za timsku komunikaciju otvorenog koda s razmjenom poruka u stvarnom vremenu, videopozivima i potpunim vlasništvom nad podacima.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Rocket.Chat uz instalaciju jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Rocket.Chat

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Rocket.Chat

Rocket.Chat je potpuno open-source platforma za timsku komunikaciju kojoj vjeruje preko 12 milijuna korisnika i koja je implementirana u tisućama organizacija diljem svijeta, uključujući NASA-u, Američku mornaricu i Deutsche Telekom. Pruža kanale, izravne poruke, videokonferencije, dijeljenje datoteka, dijeljenje zaslona i opsežan ekosustav integracija — sve bez oslanjanja na infrastrukturu trećih strana.

Samostalno hostiranje Rocket.Chata na vlastitom VPS-u vašem timu pruža privatno komunikacijsko središte bez naknada po korisniku i s potpunom kontrolom nad vašim podacima. Ova implementacija koristi MongoDB s replikacijskim skupom za visoku cjelovitost podataka, osiguravajući da vaše poruke, datoteke i povijest razgovora ostanu trajni i dostupni. Početni administratorski račun automatski se stvara pomoću vjerodajnica konfiguriranih prilikom implementacije.

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Što možete izgraditi uz {name}

Rocket.Chat ključne značajke

Razmjena poruka u stvarnom vremenu

Organizirani timski razgovori u trajnim kanalima s nitima, reakcijama, prikvačivanjem poruka i pretraživanjem cijelog teksta kroz povijest.

Video i audio pozivi

Ugrađena videokonferencija s dijeljenjem zaslona putem Jitsija, BigBlueButtona ili nativnog WebRTC-a — nisu potrebni vanjski alati za sastanke.

Omnichannel sandučić

Upravljajte korisničkim razgovorima putem LiveChata, e-pošte, WhatsAppa, Telegrama i drugih kanala u jednoj objedinjenoj pristigloj pošti.

Poslovna sigurnost

LDAP, SAML SSO, dvofaktorska autentifikacija, end-to-end enkripcija i granularna kontrola pristupa temeljena na ulogama za okruženja s visokim zahtjevima usklađenosti.

Opsežne integracije

Povežite se s GitHubom, Jirom, GitLabom i stotinama drugih alata putem webhookova, slash naredbi i ugrađenog tržišta aplikacija.

Zašto pokrenuti Rocket.Chat na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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