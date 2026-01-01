Postavite Typesense instalacijom jednim klikom.
Brza open-source tražilica s tolerancijom na pogreške u tipkanju, fasetingom i trenutnim rezultatima kao alternativa za Elasticsearch i Algolia.
Odaberite VPS plan za Typesense
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Typesense
Typesense je moderna tražilica prilagođena developerima, stvorena za brzinu i jednostavnost. Pruža rezultate pretraživanja u manje od milisekunde s ugrađenom tolerancijom na tipfelere, inteligentnim rangiranjem, fasetnim filtriranjem i geo-pretraživanjem — bez operativne složenosti Elasticsearcha.
Samostalno hostiranje Typesensea na VPS-u pruža vam namjenski pozadinski sustav za pretraživanje bez naknada po upitu i potpunu kontrolu nad indeksiranjem, dizajnom sheme i konfiguracijom rangiranja. Dizajniran je kao isplativa alternativa Algoliji za developere koji žele moćne mogućnosti pretraživanja spremne za produkciju bez plaćanja SaaS cijena u velikom opsegu.
Typesense ključne značajke
Pretraživanje tolerantno na pogreške
Automatski ispravlja pravopisne pogreške u upitima za pretraživanje tako da korisnici uvijek pronađu rezultate čak i s nesavršenim unosom.
Trenutni rezultati
Indeksiranje u memoriji omogućuje odgovore na upite u manje od milisekunde za brzo i responzivno iskustvo pretraživanja.
Fasetno filtriranje
Omogućite korisnicima da filtriraju rezultate po kategoriji, rasponu cijena, ocjeni ili bilo kojem prilagođenom polju uz ugrađenu podršku za fasete.
Geo pretraživanje
Pretražujte i filtrirajte zapise prema geografskoj blizini koristeći polja zemljopisne širine i dužine s radijusnim upitima.
Jednostavno API
Čist REST API i službene klijentske biblioteke za JavaScript, Python, Ruby, Go i PHP čine integraciju jednostavnom.
Zašto pokrenuti Typesense na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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