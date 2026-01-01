Typesense je moderna tražilica prilagođena developerima, stvorena za brzinu i jednostavnost. Pruža rezultate pretraživanja u manje od milisekunde s ugrađenom tolerancijom na tipfelere, inteligentnim rangiranjem, fasetnim filtriranjem i geo-pretraživanjem — bez operativne složenosti Elasticsearcha.

Samostalno hostiranje Typesensea na VPS-u pruža vam namjenski pozadinski sustav za pretraživanje bez naknada po upitu i potpunu kontrolu nad indeksiranjem, dizajnom sheme i konfiguracijom rangiranja. Dizajniran je kao isplativa alternativa Algoliji za developere koji žele moćne mogućnosti pretraživanja spremne za produkciju bez plaćanja SaaS cijena u velikom opsegu.