Instalacija Datasettea jednim klikom.
Alat otvorenog koda za istraživanje, objavljivanje i dijeljenje SQLite baza podataka kao interaktivnih web stranica i API-ja.
Odaberite VPS plan za Datasette
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Datasette
Datasette je višenamjenski alat otvorenog koda za istraživanje i objavljivanje podataka. On uzima SQLite datoteke baze podataka i trenutno ih pretvara u interaktivne web stranice s mogućnošću pretraživanja i ugrađenim JSON API-jem — nije potrebno pozadinsko programiranje. Novinari, istraživači i timovi za podatke koriste Datasette za javno dijeljenje skupova podataka, izradu aplikacija temeljenih na podacima i prototipiranje analitičkih nadzornih ploča bez upravljanja složenom infrastrukturom.
Samostalno hostiranje Datasettea na vlastitom VPS-u zadržava potpunu kontrolu nad osjetljivim skupovima podataka, omogućuje vam instaliranje prilagođenih dodataka za vizualizaciju i autentifikaciju te vam daje trajnu URL adresu koju možete dijeliti za svaki upit i prikaz tablice koje vaši podaci sadrže.
Datasette ključne značajke
Trenutno objavljivanje podataka
Ubacite bilo koju SQLite datoteku baze podataka u podatkovni volumen i Datasette je odmah poslužuje kao web stranicu koja se može pregledavati i pretraživati.
Ugrađeni JSON API
Svaka tablica, upit i redak automatski je dostupan kao JSON API krajnja točka, što olakšava izradu aplikacija na temelju vaših podataka.
Moćan SQL istraživač
Pokrenite proizvoljne SQL upite izravno u pregledniku s interaktivnim uređivačem upita i formatiranim tablicama rezultata.
Plugin ekosustav
Proširite Datasette s preko 100 dodataka zajednice za izradu grafikona, karte, autentifikaciju, pretraživanje cijelog teksta i prilagođene formate izvoza.
Fasetno pretraživanje
Automatski generirani aspekti i filtri omogućuju korisnicima da detaljno pretražuju velike skupove podataka bez pisanja SQL-a.
Zašto pokrenuti Datasette na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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