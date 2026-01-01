Datasette je višenamjenski alat otvorenog koda za istraživanje i objavljivanje podataka. On uzima SQLite datoteke baze podataka i trenutno ih pretvara u interaktivne web stranice s mogućnošću pretraživanja i ugrađenim JSON API-jem — nije potrebno pozadinsko programiranje. Novinari, istraživači i timovi za podatke koriste Datasette za javno dijeljenje skupova podataka, izradu aplikacija temeljenih na podacima i prototipiranje analitičkih nadzornih ploča bez upravljanja složenom infrastrukturom.

Samostalno hostiranje Datasettea na vlastitom VPS-u zadržava potpunu kontrolu nad osjetljivim skupovima podataka, omogućuje vam instaliranje prilagođenih dodataka za vizualizaciju i autentifikaciju te vam daje trajnu URL adresu koju možete dijeliti za svaki upit i prikaz tablice koje vaši podaci sadrže.