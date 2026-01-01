Waline je sustav za komentiranje otvorenog koda, s vlastitim hostingom, dizajniran za statične web stranice, blogove i stranice s dokumentacijom. Pruža potpuno opremljeno iskustvo komentiranja uključujući ugniježđene odgovore, reakcije emotikonima, brojače posjetitelja i statistiku pregleda članaka, sve to bez oslanjanja na usluge trećih strana koje prate vaše korisnike.

Samostalno hostiranje Walinea na vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad podacima komentara, tijekovima rada moderiranja i postavkama obavijesti. Ova implementacija koristi SQLite za lokalnu pohranu bez konfiguracije, tako da nema zasebne baze podataka za upravljanje. Waline se integrira s bilo kojim frontendom putem JavaScript widgeta i podržava Markdown formatiranje u komentarima odmah po instalaciji.