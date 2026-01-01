Postavite Waline instalacijom jednim klikom.
Lagan sustav komentara otvorenog koda sa zaštitom od neželjene pošte, moderacijom i podrškom za bogate obavijesti.
Odaberite VPS plan za Waline
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Waline
Waline je sustav za komentiranje otvorenog koda, s vlastitim hostingom, dizajniran za statične web stranice, blogove i stranice s dokumentacijom. Pruža potpuno opremljeno iskustvo komentiranja uključujući ugniježđene odgovore, reakcije emotikonima, brojače posjetitelja i statistiku pregleda članaka, sve to bez oslanjanja na usluge trećih strana koje prate vaše korisnike.
Samostalno hostiranje Walinea na vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad podacima komentara, tijekovima rada moderiranja i postavkama obavijesti. Ova implementacija koristi SQLite za lokalnu pohranu bez konfiguracije, tako da nema zasebne baze podataka za upravljanje. Waline se integrira s bilo kojim frontendom putem JavaScript widgeta i podržava Markdown formatiranje u komentarima odmah po instalaciji.
Waline ključne značajke
Spam zaštita
Ugrađena Akismet integracija i ograničenje stope po IP-u drže neželjene komentare podalje bez potrebe za ručnim pregledom svake prijave.
E-mail obavijesti
Automatske obavijesti e-poštom obavještavaju komentatore o odgovorima i vlasnike stranica o novim objavama, održavajući razgovore aktivnima bez ručnog nadzora.
Analitika posjetitelja
Pratite broj pregleda stranica i statistiku jedinstvenih posjetitelja po članku izravno iz Waline widgeta, bez potrebe za dodatnom analitičkom uslugom.
Nadzorna ploča moderacije
Web-bazirana administratorska ploča omogućuje vam odobravanje, uređivanje i brisanje komentara te upravljanje računima komentatora s jednog sučelja.
Podrška za Markdown
Komentatori mogu formatirati odgovore koristeći Markdown sintaksu i umetnuti emoji reakcije, čineći rasprave bogatijima i lakšima za čitanje.
Zašto pokrenuti Waline na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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