Postavite DeepWiki Open jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Generator AI wiki otvorenog koda koji pretvara bilo koje GitHub, GitLab ili Bitbucket spremište u interaktivnu stranicu s dokumentacijom.
Odaberite VPS plan za DeepWiki Open
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz DeepWiki Open
DeepWiki Open je samostalno hostirana implementacija originalnog DeepWiki koncepta koja automatski pretvara javne ili privatne repozitorije koda u prekrasno organizirane, navigabilne wikije. Analizira vašu bazu koda, generira sveobuhvatna objašnjenja arhitekture i modula te prikazuje interaktivne dijagrame koji pokazuju kako se komponente povezuju — štedeći timovima sate ručnog rada na dokumentaciji.
Samostalno hostiranje DeepWiki Open-a zadržava vlasnički izvorni kod, embeddings i generiranu dokumentaciju na infrastrukturi koju vi kontrolirate. Donosite vlastite ključeve LLM pružatelja za Google Gemini, OpenAI ili OpenRouter, tako da plaćate samo za inference koji koristite i izbjegavate slanje privatnih repozitorija putem SaaS-a treće strane.
DeepWiki Open ključne značajke
Automatsko generiranje wikija
Usmjerite ga na bilo koje GitHub, GitLab ili Bitbucket spremište i dobit ćete strukturirani wiki s više stranica bez ručnog pisanja ijednog retka dokumentacije.
Vizualni arhitektonski dijagrami
Mermaid dijagrami generiraju se uz prozu kako bi vizualizirali protok podataka, odnose modula i putanje poziva, omogućujući čitateljima da brže shvate bazu koda.
Donesite svoj LLM
Povežite Google Gemini, OpenAI, OpenRouter ili lokalne Ollama modele tako da kontrolirate i kvalitetu modela i cijenu po tokenu.
Podrška za privatni repozitorij
Autentificirajte se osobnim pristupnim tokenima za analizu privatnih repozitorija na infrastrukturi koju posjedujete, čuvajući vlasnički kod izvan usluga trećih strana.
Ugrađena značajka za upite
Pretražujte indeksirano spremište prirodnim jezikom uz generiranje potpomognuto dohvaćanjem koje temelji odgovore u stvarnom izvornom kodu, a ne u haluciniranim nagađanjima.
Opcionalna kontrola pristupa
Omogućite zahtjev za autorizacijskim kodom za ograničavanje pristupa generatoru wikija kada se pokreće na javno dostupnoj domeni.
Zašto pokrenuti DeepWiki Open na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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