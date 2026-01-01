Do 69% popusta za DeepWiki Open

Postavite DeepWiki Open jednostavnom instalacijom jednim klikom.

Generator AI wiki otvorenog koda koji pretvara bilo koje GitHub, GitLab ili Bitbucket spremište u interaktivnu stranicu s dokumentacijom.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite DeepWiki Open jednostavnom instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za DeepWiki Open

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz DeepWiki Open

DeepWiki Open je samostalno hostirana implementacija originalnog DeepWiki koncepta koja automatski pretvara javne ili privatne repozitorije koda u prekrasno organizirane, navigabilne wikije. Analizira vašu bazu koda, generira sveobuhvatna objašnjenja arhitekture i modula te prikazuje interaktivne dijagrame koji pokazuju kako se komponente povezuju — štedeći timovima sate ručnog rada na dokumentaciji.

Samostalno hostiranje DeepWiki Open-a zadržava vlasnički izvorni kod, embeddings i generiranu dokumentaciju na infrastrukturi koju vi kontrolirate. Donosite vlastite ključeve LLM pružatelja za Google Gemini, OpenAI ili OpenRouter, tako da plaćate samo za inference koji koristite i izbjegavate slanje privatnih repozitorija putem SaaS-a treće strane.

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Što možete izgraditi uz {name}

DeepWiki Open ključne značajke

Automatsko generiranje wikija

Usmjerite ga na bilo koje GitHub, GitLab ili Bitbucket spremište i dobit ćete strukturirani wiki s više stranica bez ručnog pisanja ijednog retka dokumentacije.

Vizualni arhitektonski dijagrami

Mermaid dijagrami generiraju se uz prozu kako bi vizualizirali protok podataka, odnose modula i putanje poziva, omogućujući čitateljima da brže shvate bazu koda.

Donesite svoj LLM

Povežite Google Gemini, OpenAI, OpenRouter ili lokalne Ollama modele tako da kontrolirate i kvalitetu modela i cijenu po tokenu.

Podrška za privatni repozitorij

Autentificirajte se osobnim pristupnim tokenima za analizu privatnih repozitorija na infrastrukturi koju posjedujete, čuvajući vlasnički kod izvan usluga trećih strana.

Ugrađena značajka za upite

Pretražujte indeksirano spremište prirodnim jezikom uz generiranje potpomognuto dohvaćanjem koje temelji odgovore u stvarnom izvornom kodu, a ne u haluciniranim nagađanjima.

Opcionalna kontrola pristupa

Omogućite zahtjev za autorizacijskim kodom za ograničavanje pristupa generatoru wikija kada se pokreće na javno dostupnoj domeni.

Zašto pokrenuti DeepWiki Open na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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