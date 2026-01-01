DeepWiki Open je samostalno hostirana implementacija originalnog DeepWiki koncepta koja automatski pretvara javne ili privatne repozitorije koda u prekrasno organizirane, navigabilne wikije. Analizira vašu bazu koda, generira sveobuhvatna objašnjenja arhitekture i modula te prikazuje interaktivne dijagrame koji pokazuju kako se komponente povezuju — štedeći timovima sate ručnog rada na dokumentaciji.

Samostalno hostiranje DeepWiki Open-a zadržava vlasnički izvorni kod, embeddings i generiranu dokumentaciju na infrastrukturi koju vi kontrolirate. Donosite vlastite ključeve LLM pružatelja za Google Gemini, OpenAI ili OpenRouter, tako da plaćate samo za inference koji koristite i izbjegavate slanje privatnih repozitorija putem SaaS-a treće strane.