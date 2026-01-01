Do 69% popusta za Grafana Pyroscope

Postavite Grafana Pyroscope instalacijom jednim klikom.

Pozadinski sustav za kontinuirano profiliranje otvorenog koda koji vam pomaže otkloniti pogreške s CPU-om, memorijom i latencijom sve do jedne linije koda.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Grafana Pyroscope instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Grafana Pyroscope

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Grafana Pyroscope

Grafana Pyroscope je baza podataka za kontinuirano profiliranje otvorenog koda, izgrađena za pohranu i upite podataka profiliranja iz produkcijskih aplikacija u velikom opsegu. Za razliku od jednokratnih profilera koje pokrećete tijekom incidenata, Pyroscope kontinuirano unosi profile iz Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, .NET, eBPF i OpenTelemetry izvora, tako da možete usporediti flame grafove kroz implementacije, regije ili bilo koju prilagođenu oznaku.

Samostalno hostiranje Pyroscopea na vašem VPS-u čuva osjetljive podatke profila (često sadrže nazive funkcija, putanje datoteka i tragove stoga iz vašeg koda) izvan usluga trećih strana, dok vam omogućuje da prilagodite zadržavanje i pohranu kako bi odgovarali vašem radnom opterećenju. Priloženi način rada s jednom binarnom datotekom pokreće komponente distributera, ingestora, upita i kompaktora u jednom spremniku s lokalnom pohranom datotečnog sustava — nije potreban Kubernetes, objektna pohrana ili vanjske ovisnosti.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

Grafana Pyroscope ključne značajke

Kontinuirano profiliranje

Učitajte profile iz pokrenutih usluga neprestano umjesto da čekate incident, kako biste mogli usporediti bilo koje dvije točke u vremenu na grafikonu plamena.

Višejezična podrška

Nativni SDK-ovi za Go, Javu, Python, Ruby, Node.js, Rust i .NET, plus Grafana Alloy auto-instrumentacija i eBPF za profiliranje bez koda bilo kojeg binarnog koda.

OpenTelemetry kompatibilan

Prihvatite profile putem OpenTelemetry protokola i povežite ih s postojećim tragovima, metrikama i zapisnicima bez promjene vašeg cjevovoda za prikupljanje.

Flame Graph usporedbe

Usporedite dva flame grafa jedan pored drugog kako biste odmah vidjeli koje su funkcije nazadovale nakon implementacije, loše skalirale pod opterećenjem ili se poboljšale nakon ispravka.

Filtriranje na temelju oznaka

Segmentirajte profile po bilo kojoj oznaci — usluga, regija, verzija, zakupac ili prilagođena dimenzija — kako biste izolirali točno opterećenje koje uzrokuje pad performansi.

Jedinstvena binarna pohrana

Pokreće se kao jedan spremnik s lokalnom pohranom datotečnog sustava prema zadanim postavkama, s opcionalnim S3, GCS i Azure pozadinskim sustavima kada prerastete jedan čvor.

Zašto pokrenuti Grafana Pyroscope na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

Provjera...

Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
Krenite
Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀

Noel
Noel

Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.

Omkar
Omkar

Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.

Sylvain
Sylvain

Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.

Martin K
Martin K

Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.

30-dnevno jamstvo povrata novca

Isprobajte bez rizika uz naše 30-dnevno jamstvo povrata novca. Za detalje pogledajte našu Politiku povrata.

Započnite

Istražite više aplikacija za implementaciju

Uptime Kuma

Uptime Kuma

Uptime Kuma je lijep, samostalno hostiran alat za nadzor

Implementacija
Alerta

Alerta

Platforma otvorenog koda za upravljanje upozorenjima za objedinjavanje nadzornih upozorenja

Implementacija
Apache Druid

Apache Druid

Baza podataka za analitiku u stvarnom vremenu za OLAP upite u djeliću sekunde na podacima o događajima koji se struje

Implementacija
Pogledajte sve aplikacije

Stalo nam je do vaše privatnosti

Ova web stranica koristi kolačiće potrebne za pravilan rad stranice i dobivanje podataka o tome kako s njome komunicirate, kao i u marketinške svrhe. Prihvaćanjem pristajete na korištenje kolačića za ciljano oglašavanje, personalizaciju i analitiku kako je opisano u našoj Izjavi o kolačićima.