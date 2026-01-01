Grafana Pyroscope je baza podataka za kontinuirano profiliranje otvorenog koda, izgrađena za pohranu i upite podataka profiliranja iz produkcijskih aplikacija u velikom opsegu. Za razliku od jednokratnih profilera koje pokrećete tijekom incidenata, Pyroscope kontinuirano unosi profile iz Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, .NET, eBPF i OpenTelemetry izvora, tako da možete usporediti flame grafove kroz implementacije, regije ili bilo koju prilagođenu oznaku.

Samostalno hostiranje Pyroscopea na vašem VPS-u čuva osjetljive podatke profila (često sadrže nazive funkcija, putanje datoteka i tragove stoga iz vašeg koda) izvan usluga trećih strana, dok vam omogućuje da prilagodite zadržavanje i pohranu kako bi odgovarali vašem radnom opterećenju. Priloženi način rada s jednom binarnom datotekom pokreće komponente distributera, ingestora, upita i kompaktora u jednom spremniku s lokalnom pohranom datotečnog sustava — nije potreban Kubernetes, objektna pohrana ili vanjske ovisnosti.