Postavite Grafana Pyroscope instalacijom jednim klikom.
Pozadinski sustav za kontinuirano profiliranje otvorenog koda koji vam pomaže otkloniti pogreške s CPU-om, memorijom i latencijom sve do jedne linije koda.
Odaberite VPS plan za Grafana Pyroscope
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Grafana Pyroscope
Grafana Pyroscope je baza podataka za kontinuirano profiliranje otvorenog koda, izgrađena za pohranu i upite podataka profiliranja iz produkcijskih aplikacija u velikom opsegu. Za razliku od jednokratnih profilera koje pokrećete tijekom incidenata, Pyroscope kontinuirano unosi profile iz Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, .NET, eBPF i OpenTelemetry izvora, tako da možete usporediti flame grafove kroz implementacije, regije ili bilo koju prilagođenu oznaku.
Samostalno hostiranje Pyroscopea na vašem VPS-u čuva osjetljive podatke profila (često sadrže nazive funkcija, putanje datoteka i tragove stoga iz vašeg koda) izvan usluga trećih strana, dok vam omogućuje da prilagodite zadržavanje i pohranu kako bi odgovarali vašem radnom opterećenju. Priloženi način rada s jednom binarnom datotekom pokreće komponente distributera, ingestora, upita i kompaktora u jednom spremniku s lokalnom pohranom datotečnog sustava — nije potreban Kubernetes, objektna pohrana ili vanjske ovisnosti.
Grafana Pyroscope ključne značajke
Kontinuirano profiliranje
Učitajte profile iz pokrenutih usluga neprestano umjesto da čekate incident, kako biste mogli usporediti bilo koje dvije točke u vremenu na grafikonu plamena.
Višejezična podrška
Nativni SDK-ovi za Go, Javu, Python, Ruby, Node.js, Rust i .NET, plus Grafana Alloy auto-instrumentacija i eBPF za profiliranje bez koda bilo kojeg binarnog koda.
OpenTelemetry kompatibilan
Prihvatite profile putem OpenTelemetry protokola i povežite ih s postojećim tragovima, metrikama i zapisnicima bez promjene vašeg cjevovoda za prikupljanje.
Flame Graph usporedbe
Usporedite dva flame grafa jedan pored drugog kako biste odmah vidjeli koje su funkcije nazadovale nakon implementacije, loše skalirale pod opterećenjem ili se poboljšale nakon ispravka.
Filtriranje na temelju oznaka
Segmentirajte profile po bilo kojoj oznaci — usluga, regija, verzija, zakupac ili prilagođena dimenzija — kako biste izolirali točno opterećenje koje uzrokuje pad performansi.
Jedinstvena binarna pohrana
Pokreće se kao jedan spremnik s lokalnom pohranom datotečnog sustava prema zadanim postavkama, s opcionalnim S3, GCS i Azure pozadinskim sustavima kada prerastete jedan čvor.
Zašto pokrenuti Grafana Pyroscope na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.