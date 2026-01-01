HFS (HTTP poslužitelj datoteka) je lagan, samostalno hostiran poslužitelj za dijeljenje datoteka koji vaš VPS pretvara u potpuno funkcionalno središte za dijeljenje datoteka dostupno iz bilo kojeg preglednika. Pruža čisto, responzivno web sučelje za pregledavanje, preuzimanje i prijenos datoteka bez potrebe za instalacijom bilo kakvog klijentskog softvera.

S ugrađenim korisničkim računima, kontrolom pristupa po mapi, ograničenjem propusnosti i virtualnim datotečnim sustavom, HFS vam daje potpunu kontrolu nad time tko može pristupiti kojim datotekama. Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u znači neograničenu pohranu i propusnost bez mjesečnih naknada po korisniku.