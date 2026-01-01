Postavite HFS jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Samohostiran HTTP poslužitelj datoteka koji vam omogućuje dijeljenje datoteka izravno s vašeg diska putem modernog web sučelja.
Odaberite VPS plan za HFS
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz HFS
HFS (HTTP poslužitelj datoteka) je lagan, samostalno hostiran poslužitelj za dijeljenje datoteka koji vaš VPS pretvara u potpuno funkcionalno središte za dijeljenje datoteka dostupno iz bilo kojeg preglednika. Pruža čisto, responzivno web sučelje za pregledavanje, preuzimanje i prijenos datoteka bez potrebe za instalacijom bilo kakvog klijentskog softvera.
S ugrađenim korisničkim računima, kontrolom pristupa po mapi, ograničenjem propusnosti i virtualnim datotečnim sustavom, HFS vam daje potpunu kontrolu nad time tko može pristupiti kojim datotekama. Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u znači neograničenu pohranu i propusnost bez mjesečnih naknada po korisniku.
HFS ključne značajke
Virtualni datotečni sustav
Organizirajte dijeljeni sadržaj u virtualnu strukturu mapa neovisno o stvarnom rasporedu vašeg diska, dajući vam potpunu kontrolu nad onim što korisnici vide.
Korisnički računi i dozvole
Kreirajte račune s dozvolama za čitanje, pisanje i brisanje po mapi, tako da različiti korisnici pristupaju samo datotekama koje smiju vidjeti.
Nastavljiva učitavanja i preuzimanja
Podržava nastavljive prijenose tako da velike datotečne operacije prežive prekide mreže bez ponovnog pokretanja od nule.
Prigušivanje propusnosti
Postavite ograničenja brzine uploada i downloada po korisniku ili globalno kako bi vaš server ostao responzivan čak i tijekom velikih prijenosa datoteka.
Sustav dodataka
Proširite HFS s dodacima zajednice za sličice, LDAP autentifikaciju, zaštitu od napada grubom silom, teme i još mnogo toga.
Zašto pokrenuti HFS na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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