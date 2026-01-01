eXeLearning je okruženje za izradu sadržaja s AGPL licencom koje koriste edukatori i dizajneri obrazovnih sadržaja za izradu interaktivnih obrazovnih sadržaja bez pisanja koda. Podržano od strane španjolskog Ministarstva obrazovanja i mreže regionalnih uprava, fokusira se na proizvodnju resursa temeljenih na standardima koji rade u bilo kojem sustavu za upravljanje učenjem (LMS).

Samostalno hostiranje eXeLearninga na vašem VPS-u zadržava materijale za tečajeve, izvoze namijenjene studentima i vjerodajnice za izradu sadržaja u potpunosti na vašoj vlastitoj infrastrukturi. Timovi mogu surađivati u stvarnom vremenu, objavljivati izvoze na Moodle ili bilo koji LMS te izbjeći ograničenja licenciranja i brige o rezidenciji podataka usluga za izradu sadržaja u oblaku.