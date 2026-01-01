Postavite eXeLearning instalacijom jednim klikom.
Alat otvorenog koda za izradu interaktivnih SCORM i HTML5 obrazovnih resursa.
Odaberite VPS plan za eXeLearning
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz eXeLearning
eXeLearning je okruženje za izradu sadržaja s AGPL licencom koje koriste edukatori i dizajneri obrazovnih sadržaja za izradu interaktivnih obrazovnih sadržaja bez pisanja koda. Podržano od strane španjolskog Ministarstva obrazovanja i mreže regionalnih uprava, fokusira se na proizvodnju resursa temeljenih na standardima koji rade u bilo kojem sustavu za upravljanje učenjem (LMS).
Samostalno hostiranje eXeLearninga na vašem VPS-u zadržava materijale za tečajeve, izvoze namijenjene studentima i vjerodajnice za izradu sadržaja u potpunosti na vašoj vlastitoj infrastrukturi. Timovi mogu surađivati u stvarnom vremenu, objavljivati izvoze na Moodle ili bilo koji LMS te izbjeći ograničenja licenciranja i brige o rezidenciji podataka usluga za izradu sadržaja u oblaku.
eXeLearning ključne značajke
Interaktivni iUređaji
Ugradive komponente za kvizove, studije slučaja, multimediju i aktivnosti za promišljanje pretvaraju statični sadržaj u strukturirane interaktivne lekcije.
SCORM i HTML5 izvoz
Objavite tečajeve kao SCORM pakete, IMS sadržaj ili samostalne HTML5 stranice tako da rade u bilo kojem LMS-u ili na običnom web hostingu.
Suradnja u stvarnom vremenu
Više autora može istovremeno uređivati isti projekt putem ugrađene Yjs WebSocket sinkronizacije, oponašajući tijek rada modernih uređivača dokumenata.
Moodle integracija
Prenesite završene tečajeve izravno u Moodle kao aktivnosti spremne za implementaciju, uklanjajući korak ručnog prijenosa između izrade i objavljivanja.
Višejezično sučelje
Izvorna podrška za engleski, španjolski, katalonski, baskijski, galicijski, valencijski i esperanto čini ga prikladnim za regionalne i dvojezične obrazovne programe.
Otvoreni pristupačni standardi
Generirani sadržaj prati smjernice za web pristupačnost i otvorene formate, osiguravajući da resursi ostanu upotrebljivi i prenosivi godinama koje dolaze.
Zašto pokrenuti eXeLearning na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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