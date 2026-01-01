Platforma otvorenog koda za modeliranje i dokumentiranje mrežne infrastrukture za IP adrese, ormare i sklopove.
Odaberite VPS plan za NetBox
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz NetBox
NetBox je vodeća platforma otvorenog koda za modeliranje i dokumentiranje mrežne infrastrukture. Izvorno razvijen od strane DigitalOcean-a, pruža sveobuhvatan izvor istine za upravljanje IP adresama (IPAM), upravljanje infrastrukturom podatkovnih centara (DCIM), sklopove, veze i resurse za virtualizaciju. Mrežni inženjeri koriste NetBox za praćenje svakog uređaja, kabela, IP adrese i VLAN-a diljem svoje cjelokupne infrastrukture.
Samostalno hostiranje NetBox-a na vašem VPS-u čuva svu mrežnu dokumentaciju privatnom i dostupnom vašem operativnom timu. Ova implementacija uključuje PostgreSQL za pohranu podataka, Redis za keširanje i pozadinske zadatke te namjenski radni proces za pouzdano izvršavanje zadataka. Administratorski račun automatski se stvara pri prvom pokretanju s vjerodajnicama konfiguriranima tijekom implementacije.
NetBox ključne značajke
Upravljanje IP adresama
Pratite IP prefikse, adrese, raspone i VLAN-ove s hijerarhijskom organizacijom i praćenjem iskorištenosti.
Popis uređaja
Modelirajte mrežne uređaje, vrste uređaja, proizvođače i platforme s dijagramima elevacije ormara i tragovima kabela.
Praćenje strujnog kruga
Dokumentirajte WAN sklopove, davatelje i veze s mapiranjem A/Z završetaka i pojedinostima ugovora.
REST i GraphQL API-ji
Potpuni REST i GraphQL API-ji omogućuju automatizaciju, integraciju s alatima za nadzor i programsko upravljanje infrastrukturom.
Prilagođena polja
Proširite bilo koju vrstu objekta s prilagođenim poljima, oznakama i pravilima provjere valjanosti kako bi odgovarala specifičnim potrebama vaše organizacije za dokumentacijom.
Zapisivanje promjena
Potpuni revizijski trag svake promjene u infrastrukturnim zapisima s atribucijom korisnika i vremenskim oznakama.
Zašto pokrenuti NetBox na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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