NetBox je vodeća platforma otvorenog koda za modeliranje i dokumentiranje mrežne infrastrukture. Izvorno razvijen od strane DigitalOcean-a, pruža sveobuhvatan izvor istine za upravljanje IP adresama (IPAM), upravljanje infrastrukturom podatkovnih centara (DCIM), sklopove, veze i resurse za virtualizaciju. Mrežni inženjeri koriste NetBox za praćenje svakog uređaja, kabela, IP adrese i VLAN-a diljem svoje cjelokupne infrastrukture.

Samostalno hostiranje NetBox-a na vašem VPS-u čuva svu mrežnu dokumentaciju privatnom i dostupnom vašem operativnom timu. Ova implementacija uključuje PostgreSQL za pohranu podataka, Redis za keširanje i pozadinske zadatke te namjenski radni proces za pouzdano izvršavanje zadataka. Administratorski račun automatski se stvara pri prvom pokretanju s vjerodajnicama konfiguriranima tijekom implementacije.