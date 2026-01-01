Postavite Vince Analytics jednim klikom.
Platforma za web analitiku prijateljska prema privatnosti, samostalno hostirana, koja je izravna zamjena za Google Analytics.
Odaberite VPS plan za Vince Analytics
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Vince Analytics
Vince Analytics je lagan, samostalno hostiran poslužitelj web analitike izgrađen za pojedince i male timove koji žele potpunu kontrolu nad podacima svojih posjetitelja. Ne zahtijeva vanjsku bazu podataka, isporučuje se kao jedna binarna datoteka i sve pohranjuje lokalno — što olakšava rad na bilo kojem VPS-u bez složene konfiguracije.
Vince je kompatibilan sa skriptama za praćenje Plausible Analyticsa, tako da možete migrirati postojeće stranice bez promjene vašeg frontend koda. Prati preglede stranica, jedinstvene posjetitelje, preporuke i prilagođene događaje dok ostaje u potpunosti usklađen s GDPR-om, CCPA-om i PECR-om — kolačići nisu potrebni.
Vince Analytics ključne značajke
Nisu potrebni kolačići
Vince prati posjetitelje bez kolačića ili osobnih identifikatora, čime vaša stranica ostaje u potpunosti usklađena s GDPR-om, CCPA-om i PECR-om odmah po postavljanju.
Plausible-kompatibilne skripte
Umetnite istu skriptu za praćenje koja se koristi za Plausible Analytics i usmjerite je na svoju Vince instancu — nisu potrebne promjene na frontendu prilikom migracije.
Nema vanjskih ovisnosti
Cijela platforma isporučuje se kao jedna binarna datoteka s ugrađenom bazom podataka, tako da nema ničega dodatnog za instalaciju, konfiguraciju ili održavanje uz nju.
Neograničeno web-mjesta i događaja
Dodajte onoliko web stranica koliko vam dopuštaju vaši VPS resursi i prikupljajte onoliko događaja koliko vam je potrebno — nema umjetnih ograničenja temeljenih na planu.
Javne i dijeljene nadzorne ploče
Podijelite analitičke nadzorne ploče javno ili putem jedinstvenih poveznica zaštićenih lozinkom, dajući dionicima pristup bez izlaganja vašeg administratorskog računa.
Zašto pokrenuti Vince Analytics na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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