Vince Analytics je lagan, samostalno hostiran poslužitelj web analitike izgrađen za pojedince i male timove koji žele potpunu kontrolu nad podacima svojih posjetitelja. Ne zahtijeva vanjsku bazu podataka, isporučuje se kao jedna binarna datoteka i sve pohranjuje lokalno — što olakšava rad na bilo kojem VPS-u bez složene konfiguracije.

Vince je kompatibilan sa skriptama za praćenje Plausible Analyticsa, tako da možete migrirati postojeće stranice bez promjene vašeg frontend koda. Prati preglede stranica, jedinstvene posjetitelje, preporuke i prilagođene događaje dok ostaje u potpunosti usklađen s GDPR-om, CCPA-om i PECR-om — kolačići nisu potrebni.