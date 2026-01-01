Do 69% popusta za Microcks

Postavite Microcks u jednom kliku.

CNCF inkubacijska platforma za simulaciju API-ja i ugovorno testiranje preko REST-a, GraphQL-a, gRPC-a i AsyncAPI-ja.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Microcks u jednom kliku.

Odaberite VPS plan za Microcks

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Microcks

Microcks je open-source, cloud-native platforma za mockiranje i testiranje API-ja kroz svaki glavni protokol — REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP i AsyncAPI. Umjesto održavanja ručno pisanih stubova, timovi uvoze svoje postojeće API ugovore, a Microcks automatski generira realistične mockove koji oponašaju stvarno ponašanje usluge, ubrzavajući razvoj bez čekanja na backend timove.

Kao CNCF Incubating projekt, Microcks je izgrađen za CI/CD integraciju i prirodno se uklapa u DevOps pipelineove. Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad vašim podacima za testiranje API-ja, eliminira vanjske SaaS ovisnosti i omogućuje vam mockiranje internih usluga koje platforme za testiranje u oblaku nikada ne mogu dosegnuti.

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Što možete izgraditi uz {name}

Microcks ključne značajke

Višeprotokolno API simuliranje

Simulirajte REST, GraphQL, gRPC, SOAP i AsyncAPI usluge s jedne platforme — nisu potrebni zasebni alati za svaki protokol.

Testiranje vođeno ugovorom

Uvezite OpenAPI, AsyncAPI, Postman ili gRPC specifikacije i automatski provjerite da su vaše implementacije usklađene s dogovorenim ugovorima u CI/CD cjevovodima.

Generiranje dinamičkog odgovora

Koristite predloške i izraze u lažnim odgovorima za generiranje realističnih, raznolikih podataka umjesto statičnih podataka, poboljšavajući pokrivenost testiranja.

CI/CD pipeline integracija

Ugrađena podrška za GitHub Actions, Jenkins i Tekton omogućuje vam automatsko pokretanje testova usklađenosti pri svakom commitu bez ručne intervencije.

Uvoz Postman kolekcije

Ponovno upotrijebite svoje postojeće Postman kolekcije kao lažne definicije i testne pakete, štiteći ulaganje koje je vaš tim već uložio u API dokumentaciju.

Zašto pokrenuti Microcks na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
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