Microcks je open-source, cloud-native platforma za mockiranje i testiranje API-ja kroz svaki glavni protokol — REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP i AsyncAPI. Umjesto održavanja ručno pisanih stubova, timovi uvoze svoje postojeće API ugovore, a Microcks automatski generira realistične mockove koji oponašaju stvarno ponašanje usluge, ubrzavajući razvoj bez čekanja na backend timove.

Kao CNCF Incubating projekt, Microcks je izgrađen za CI/CD integraciju i prirodno se uklapa u DevOps pipelineove. Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad vašim podacima za testiranje API-ja, eliminira vanjske SaaS ovisnosti i omogućuje vam mockiranje internih usluga koje platforme za testiranje u oblaku nikada ne mogu dosegnuti.