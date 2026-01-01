Postavite Microcks u jednom kliku.
CNCF inkubacijska platforma za simulaciju API-ja i ugovorno testiranje preko REST-a, GraphQL-a, gRPC-a i AsyncAPI-ja.
Odaberite VPS plan za Microcks
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Microcks
Microcks je open-source, cloud-native platforma za mockiranje i testiranje API-ja kroz svaki glavni protokol — REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP i AsyncAPI. Umjesto održavanja ručno pisanih stubova, timovi uvoze svoje postojeće API ugovore, a Microcks automatski generira realistične mockove koji oponašaju stvarno ponašanje usluge, ubrzavajući razvoj bez čekanja na backend timove.
Kao CNCF Incubating projekt, Microcks je izgrađen za CI/CD integraciju i prirodno se uklapa u DevOps pipelineove. Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad vašim podacima za testiranje API-ja, eliminira vanjske SaaS ovisnosti i omogućuje vam mockiranje internih usluga koje platforme za testiranje u oblaku nikada ne mogu dosegnuti.
Microcks ključne značajke
Višeprotokolno API simuliranje
Simulirajte REST, GraphQL, gRPC, SOAP i AsyncAPI usluge s jedne platforme — nisu potrebni zasebni alati za svaki protokol.
Testiranje vođeno ugovorom
Uvezite OpenAPI, AsyncAPI, Postman ili gRPC specifikacije i automatski provjerite da su vaše implementacije usklađene s dogovorenim ugovorima u CI/CD cjevovodima.
Generiranje dinamičkog odgovora
Koristite predloške i izraze u lažnim odgovorima za generiranje realističnih, raznolikih podataka umjesto statičnih podataka, poboljšavajući pokrivenost testiranja.
CI/CD pipeline integracija
Ugrađena podrška za GitHub Actions, Jenkins i Tekton omogućuje vam automatsko pokretanje testova usklađenosti pri svakom commitu bez ručne intervencije.
Uvoz Postman kolekcije
Ponovno upotrijebite svoje postojeće Postman kolekcije kao lažne definicije i testne pakete, štiteći ulaganje koje je vaš tim već uložio u API dokumentaciju.
Zašto pokrenuti Microcks na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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