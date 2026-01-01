Implementirajte Lowcoder jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Otvorenog koda low-code platforma za izradu internih aplikacija, nadzornih ploča i administratorskih panela uz povlačenje i ispuštanje te konektore za stvarne podatke.
Odaberite VPS plan za Lowcoder
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Lowcoder
Lowcoder je open-source low-code platforma koja omogućuje developerima i operativnim timovima da sastavljaju interne alate, administratorske ploče i korisničke portale pomoću vizualnog alata za povlačenje i ispuštanje. S više od 50 komponenti, izvornim konektorima za baze podataka i REST API-je, te potpunom JavaScript podrškom za poslovnu logiku, timovi isporučuju funkcionalne aplikacije u satima umjesto u tjednima — bez ponovne izgradnje frontenda od nule.
Samostalno hostiranje Lowcodera na vlastitom VPS-u čuva logiku aplikacije, vjerodajnice izvora podataka i interne korisničke podatke unutar vaše infrastrukture. Nema naknada po korisniku, nema ograničenja korištenja i nema pristupa trećih strana radnim procesima o kojima vaše poslovanje ovisi svakodnevno.
Lowcoder ključne značajke
Vizualni drag-and-drop alat
Sastavite sučelja od 50+ unaprijed izgrađenih komponenti — tablice, obrasci, grafikoni, modalni prozori i još mnogo toga — i povežite ih izravno s upitima za podatke bez pisanja HTML-a ili CSS-a.
Nativni podatkovni konektori
Povežite se s PostgreSQL-om, MySQL-om, MongoDB-om, Redis-om, REST API-jima, GraphQL-om i popularnim SaaS alatima bez pisanja prilagođenog integracijskog koda.
JavaScript poslovna logika
Napišite inline JavaScript unutar upita i rukovatelja događajima za izražavanje transformacija podataka i radnih procesa koje čisti no-code alati ne mogu obuhvatiti.
Ponovno iskoristivi moduli
Pakirajte često korištene zaslone kao module i ugradite ih u više aplikacija, održavajući internu konzistentnost alata kako katalog raste.
Kontrola pristupa temeljena na ulogama
Definirajte dozvole po aplikaciji, po stranici i po upitu tako da svaki član tima vidi samo alate i podatke relevantne za njegovu ulogu.
Ugrađivanje aplikacija i API
Ugradite Lowcoder aplikacije u postojeće stranice i upravljajte njima putem REST API-ja, uklapajući low-code radne procese u širi opseg vašeg proizvoda.
Zašto pokrenuti Lowcoder na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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