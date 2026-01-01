Lowcoder je open-source low-code platforma koja omogućuje developerima i operativnim timovima da sastavljaju interne alate, administratorske ploče i korisničke portale pomoću vizualnog alata za povlačenje i ispuštanje. S više od 50 komponenti, izvornim konektorima za baze podataka i REST API-je, te potpunom JavaScript podrškom za poslovnu logiku, timovi isporučuju funkcionalne aplikacije u satima umjesto u tjednima — bez ponovne izgradnje frontenda od nule.

Samostalno hostiranje Lowcodera na vlastitom VPS-u čuva logiku aplikacije, vjerodajnice izvora podataka i interne korisničke podatke unutar vaše infrastrukture. Nema naknada po korisniku, nema ograničenja korištenja i nema pristupa trećih strana radnim procesima o kojima vaše poslovanje ovisi svakodnevno.